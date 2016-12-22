Aşıların halk sağlığı alanında yaşanan en büyük ilerleme aracı olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erhan Berk, “Aşı etkili ve uygulanması kolaydır. Aşılar sayesinde çiçek hastalığının kökü kazınmış, çocuk felci hastalığının da tarihe gömülmesi an meselesi olmuştur. Türkiye aşılama ile ilgili son 15 yıl içerisinde, sağlıkla dönüşüm programıyla adeta çağ atladı. Birçok rutin aşı takvime girdi. Böylelikle son 10-15 yıl içerisinde bazı hastalıkların Türkiye’de komple izole edilmesi sağlandı. Türkiye’de hekimler, kızamık vakalarını neredeyse görmüyor” dedi.

YAŞAMAK BİR RİSKTİR

Aşıların kendilerine göre komplikasyonları olabileceğine dikkat çeken Malatya Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Erhan Berk, “Bu durum aşının içerisindeki mikroorganizmanın yapısına bağlı ya da aşının bozulmamasını sağlayacak maddelere bağlı alerjik reaksiyonlarla olabilir. Aşıları canlı ve ölü aşılar olarak ikiye ayırıyoruz. Canlı aşılarda komplikasyonlarımız biraz fazla. Ama bu oranlar çok düşük oranlar. 3-5 milyon insanı bir anda aşıladığınız zaman; 2 ya da 3 vakanın bu şekilde çıkması çok normal bir durum. Yani örnekleyecek olursak, trafiğe çıktığınızda kaza geçirme ihtimalinizin çok altında bir durum. Çünkü yaşamak her haliyle bir risktir” şeklinde konuştu.

KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ

“Aşınmadığınız zaman ölüm ve hastalık oranı, aşının kendisinin bağlı olduğu komplikasyonlardan çok daha yüksektir” diyen Berk, sözü kızamık aşılarına getirdi. Kızamık aşısı kampanyalarıyla, kızamığın ciddi komplikasyonlarının önlendiğini dile getiren Berk, “Kızamık aşı kampanyaları ile beraber kızamığın çok ciddi komplikasyonları ortadan kalktı. Çünkü bu aşılar sayesinde, zatürreeden tutun da menenjite kadar yıllık 5-10 bin ölüm sayısını engellemiş oluyorsunuz. Hastalıklardan toplumu genel olarak korumuş oluyorsunuz. Bunun bir de maddi yönü var. Her hastalığın oluşması ile ortaya çıkan tedavi masrafları, hastalığı önleyici tedbirlerle koruyucu sağlık hizmetlerine olan maliyetinden çok daha yüksektir. Aşılanma olduğu zaman öncelikle sağlığınızı koruyorsunuz, tedavi masrafları da en aza indirgenmiş oluyor. Bizler aşılanma ve koruyucu sağlık hizmetlerine önem veriyoruz” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE ÇIĞIR AÇTI

Aşının, özellikle bebek ve çocukları birçok hastalıktan korurken, aşılanmamış çocuklarda hastalık, sakatlık ve ölümlerin çok sık görüldüğünü aktaran Başhekim Uzm. Dr. Erhan Berk, hekimlerin her yaş grubuna doğru aşıyı yaptığını dile getirdi. Berk, “Boğmaca ve kızamık aşısı ile ilgili bazı problemlerden bahsediliyor. Aşının uygulanmaması gereken durumlar var. Aşıyı net olarak kime uygulayıp uygulamadığınızı bildiğiniz için çok fazla sıkıntı yaşamıyorsunuz. Hangi yaş grubuna, hangi aşının yapılacağını bildiğiniz için çok fazla sorun yaşamıyorsunuz. Türkiye şuanda birçok aşıda çığır açmış durumdayız. Avrupa standartlarının üzerinde bir aşılama politikamız var. Aile hekimliğine geçildikten sonra çocukların ve bireylerin birebir takip edilmesi, gebelerin takip edilmesi çok ciddi ölüm ve hastalık oranını düşürmüştür” dedi.

HARCAMALAR AZALDI

Hastalık sonrası tedavilere yönelik harcamaların azaldığını vurgulayan Dr. Erhan Berk,”Toplumun yüzde 99’undan fazlasına aşı yapıyoruz. Sağlık önemlidir. Hastalıklara bağlı harcamalar da azaldı. Aşılama konusunda iyi bir seviyeye geldik. Menenjit ve zatürree gibi enfeksiyonlarda çok ciddi düşüşler var. Eski dönemlerde literatürde vaka sayısı yüksekken, şimdiki zamanlarda aşılama politikasıyla o sayı geriye düştü. Sağlık Bakanlığı her yıl aşı takvimini güncelliyor” diye konuştu.

BASİT ALERJİK REAKSİYONLAR

Aşı sonrası meydana gelen sorunların genellikle ilaç enjeksiyonlarına bağlı olduğunu belirten Dr. Erhan Berk, “Sadece metot ile ilgili sıkıntılar yaşanabiliyor. Aşı yapılacak yüzeyin iyi dezenfekte edilmemesine bağlı enfeksiyonlar, cilt altı kanamalar ve lokal şişlikler meydana gelebilir. Bunlar geçicidir. Kalçaya yapılan enjeksiyonlarda, ileriki dönemlerde ölümlere yol açabilecek yanlışlıklar olabilir. Onun nedeni ise siyatik sinir denilen kalın bir sinir damarı var. Bazen varyasyonlarla sinirin geçtiği bölge, farklılık arz edebilir. Bazen yapılan bölgede sinire denk geldiği zaman böyle problemler yaratabilir. Bu nadir görülen komplikasyondur. Aşı değil, ilaç enjeksiyonlarına bağlı görülen bir durumdur. Aşıdan dolayı felç gibi durumlar artık olmuyor. Sadece basit alerjik reaksiyonlar görebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

İlknur ŞAHİN