18 Kasım 2017 Cumartesi

Türkiye antibiyotik kullanımında Avrupa birincisi

Bakteriyel enfeksiyonların tedavisi için gerekli olan antibiyotikler, kontrolsüz ve uygun olmayan hastalıkların tedavisinde kullanıldığında “antibiyotik direnci”ne yol açıyor. Dirençli bakterilerin neden olduğu hastalıklar, özellikle yoğun bakımda tedavi gören ve bağışıklık sistemi zayıf olan hastalarda ciddi bir sağlık tehdidi oluşturuyor.

18 Kasım 2017 Cumartesi 11:41
Türkiye antibiyotik kullanımında Avrupa birincisi

Enfeksiyonları doğru bir şekilde tedavi edebilmek için virüsler ve bakterilerden birbirinden ayrılmalıdır. Sadece bu temel gerekliliklerin yerine getirilmesiyle, antibiyotik direncinin yayılması durdurulabilir ve antibiyotiklerin sağladığı avantajlardan faydalanılabilir. Ancak bilinçsiz antibiyotik kullanımı nedeniyle dirençli bakteriler tarafından enfekte edilen hasta sayısı giderek artmakta, antibiyotik direnci halk sağlığı için birincil tehdit haline gelmektedir. Uygunsuz antibiyotik kullanımının bu hızda devam etmesi halinde yakın gelecekte antibiyotiklerin tamamen etkisiz hale gelmesi ve basit yara enfeksiyonlarının bile ölümle sonuçlanması riskleri söz konusu olabilir.

TÜRKİYE DÜNYA ÜLKELERİNİ GERİDE BIRAKIYOR

Yapılan araştırmalara göre ülkemizde en çok antibiyotik kullanılan bölgeler Batı Anadolu ve Akdeniz Bölgesi’dir. En az kullanım ise Orta Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgeleridir. Fark yaklaşık 2 kat kadardır. Bu bölgeler arasında antibiyotik kullanımını gerektirecek tanı farklılıkları da bulunmamaktadır. Aynı şekilde iki ayrı çalışmada hem Avrupa Birliği ülkeleri, hem de Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkeler arasında en yüksek antibiyotik kullanımına sahip olan ülke Türkiye olarak belirtilmektedir. Türkiye’nin, en az antibiyotik kullanan ülke olan Hollanda ile arasındaki fark 3,5 kattır.

 

HABER MERKEZİ

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