Uzun ve yorucu çalışma saatleri, ağır ve monoton iş şartları, huzursuz bir sosyal yaşantı, ev hayatında beklenen konfor ve mutluluktan giderek uzaklaşmak… Birçok insan artık hayatın hengâmesi içinde bu koşullarda yaşamını idame ettirmeye çalışıyor. Fakat bazen bağlı olduğu şeylere dahi tutunabilecek kuvveti kalmadığı bir an geliyor ve bu durum, kişiye fiziksel olduğu kadar ruhsal bir bitme noktasını da gösteriyor. Tükenmişlik sendromu olarak bilinen bu rahatsızlığın ne olduğu hakkında Malatya Devlet Hastanesi Psikiyatri Bölümü’nden Uzman Dr. Serdal Özdemir açıklayıcı bilgiler verdi.

FİZİKSEL VE RUHSAL TÜKENME HALİ

Tükenmişlik sendromunun ne olduğunu açıklayan Uzm. Dr. Serdal Özdemir, “Kişiyi ruhsal veya bedensel olarak zorlayan bir etkene devamlı maruz kalması sonrası ortaya çıkan fiziksel ve ruhsal tükenme haline ‘Tükenmişlik Sendromu’ denir. Tükenmişlik Sendromu, iş yükünün fazla olduğu, kişilerarası ilişkilerin ve iş stresinin yoğun olduğu işlerde çalışan kişilerde daha sık izlenmektedir. Fiziksel ve duygusal yorgunluk, duyarsızlaşma ve üretkenlikte azalma ile karakterize olan bir rahatsızlıktır” şeklinde açıklamalarda bulundu. Tükenmişlik sendromunun ortaya çıkma nedenlerinin yalnızca iş yerindeki koşullara bağlı olmadığını ifade eden Dr. Özdemir, bu sendromun gelişiminde kişilerin mizaç ve karakter özelliklerinin oldukça belirleyici olduğunu vurguladı.

KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ BELİRLEYİCİ OLUYOR

Tükenmişlik sendromu oluşumunda belli başlı kişilik özelliklerinin belirleyici önem taşıdığını söyleyen Uzm. Dr. Serdal Özdemir, bu özellikleri şöyle sıraladı:

“Yaptığı işte hata kabul etmeyen, karşıdakinden sonuna kadar takdir bekleyen, yaptığı işin iyiliğini karşıdakinin duygusal tepkisine bağlayan, karşıdaki insanlardan ve kendisinden beklentileri yüksek olan, hayata dair yüksek hedefleri ve idealleri olan, yaşadığı sorunların tümünde kendini suçlayıp hata arayan, yetersizlik düşüncelerine sahip olan, çok kolay can sıkıntısı yaşayan, kendi duygularına önem vermeyen, kendine zaman ayırmayan, iş dışında sosyal yaşamı olmayan, ‘doğadan uzak kalan’ kişilerde tükenmişlik sendromu daha sık izlenmektedir.”

BAZI MESLEK GRUPLARI DAHA YATKIN

Bazı meslek gruplarının tükenmişlik sendromu yaşamaya daha yatkın olduğuna değinen Uzm. Dr. Serdal Özdemir, “Kişiden kişiye strese maruz kalma değişmektedir. Örneğin kimi kişilerin çok daha fazla stresli yaşam etkilerine maruz kaldığını bilmekteyiz. Bu kişilerin daha sık Tükenmişlik Sendromu geliştirmesi beklenmektedir. Tükenmişlik sendromu insanlarla yüz yüze gelinen ve travmaya/sıkıntıya maruz kalan kişilerle çalışılan mesleklerde daha fazla olduğunu bilmekteyiz. Özellikle polis, doktor, hemşire, hasta bakıcı ve mağdur insanlarla yüz yüze gelinen diğer mesleklerde empati nedeniyle ikincil travma yaşayan kişiler tükenmişlik sendromu açısından dikkatli olmalıdırlar” ifadelerini kullandı.

KENDİNİ TANIMAK ÖNEMLİ

Bu sendromun, kişinin mizacı ve karakteri doğrultusunda seyredebileceğini belirten Uzm. Dr. Serdal Özdemir, “Kişilik mizaç ve karakterin birleşimidir. Kişilerin mizaç özelliklerini değiştirmemiz pek mümkün değildir. Çünkü mizaç özellikleri oluşumunda genetik çok önemli bir yer tutar. Ancak mizacımızı tanır ve nerede nasıl tepki vereceğimizi bilirsek kendimizi birçok olumsuzluktan koruyabiliriz. Örneğin çok sabırsız ve çok kolay sinirlenen biri insanlarla yoğun ilişkilerin olduğu, sorumluluğun yüksek olduğu işlerden kaçınmalıdır. Karşıdakinin mizacını tanımak ona nasıl tepki vereceğimizi ve onun nasıl tepki vereceğini tahmin etmemize yaramaktadır. Karakter mizaçtan farklı olarak çevre ile dinamik bir etkileşim içerisindedir. Karakter özellikleri zaman içerisinde değişiklik gösterirken mizaç özellikleri çok fazla değişim göstermemektedir. Dolayısıyla bazı kişiler diğerlerinden daha fazla Tükenmişlik Sendromu geliştirecektir” şeklinde konuşarak, kişinin kendi mizacını ve karakterini tanımasının bu sendromu önleme açısından oldukça önemli olduğunu kaydetti.

MOLA VERMEK ŞART

Tükenmişlik Sendromunu önlemek ve bununla mücadele etmek ile ilgili önerilerde bulunan Uzm. Dr. Serdal Özdemir, “İşe ‘kendini yönetme’ ile başlayalım. Kişi kendi özelliklerini iyi değerlendirmelidir. Kendi yetiştirilme tarzı ve kendi yaşam felsefesine uygun bir iş seçmelidir. Eğer böyle bir iş seçilmemişse, iş koşullarını kendisine uyarlamaya çalışmalıdır. Eğer bu da mümkün değilse kişi işini değiştirebilir. İkincisi, iş birliği yapmadır. İş birliği yapmada kişinin çevresi ile olan ilişkisi ve ilişki kurma biçimi oldukça önemlidir. İş birliği yapmadaki hedef hedonistliği önlemektir. Kişi karşıdakinin düşünceleri ve duygularını paylaşmayı hedeflemelidir. Kendini aşma ise, kişinin karşılaştığı olayların gerisindeki, kendi yorumlarını tanıyabilecek kadar hayatına anlam verebilmesi ile ilişkilidir. Bu 3 bileşende de ortak tema kişinin kendini yetiştirmesi ve hayata anlam verebilmesidir. Tükenmişlik Sendromundan korunmanın temel yolu kişinin kendini tanıması, kendi ile barışık olması, kendisinden ve başkasından beklentisinin az olması ve çocukluk çağından itibaren sorun çözme becerilerine sahip olarak yetiştirilmesine bağlıdır. Bunlara ek olarak tükenmeden korunma için zaman zaman mola vermek, ortam değiştirmek, hobiler geliştirmek gerekmektedir” açıklamalarında bulundu.

MUTLU SARIGÜL