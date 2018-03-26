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TÜBERKÜLOZ YALNIZCA AKCİĞERLERDE GÖRÜLMÜYOR!

Sık yaşanan idrar yolu enfeksiyonları, ateş, halsizlik, idrarda kan görülmesi…Tüm bu belirtiler, böbrek tüberkülozuna işaret edebiliyor. “Tüberküloz yani verem halk arasında bilinenin aksine yalnızca akciğerlerle ilgili bir hastalık değildir ve böbreklerde de ortaya çıkabilir”diyen Üroloji Bölümü’nden Op. Dr. Doğukan Sökmen, böbrek ve idrar yollarında da sık görülen ancak tanısı genellikle güç olabilen tüberküloz hastalığı ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

TÜBERKÜLOZ YALNIZCA AKCİĞERLERDE GÖRÜLMÜYOR!

Sık yaşanan idrar yolu enfeksiyonları, ateş, halsizlik, idrarda kan görülmesi…Tüm bu belirtiler, böbrek tüberkülozuna işaret edebiliyor. “Tüberküloz yani verem halk arasında bilinenin aksine yalnızca akciğerlerle ilgili bir hastalık değildir ve böbreklerde de ortaya çıkabilir”diyen Üroloji Bölümü’nden Op. Dr. Doğukan Sökmen, böbrek ve idrar yollarında da sık görülen ancak tanısı genellikle güç olabilen tüberküloz hastalığı ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

busabahh
busabahh
26 Mart 2018 Pazartesi 11:02
TÜBERKÜLOZ YALNIZCA AKCİĞERLERDE GÖRÜLMÜYOR!

Dr. Sökmen, “Tüberküloz hastalığının etkeni ‘Mikobakteryum tüberkülosis’ adı verilen mikrop olarak bilinmektedir. Akciğerler için erken yapılan aşı ve mevcut tedaviler ile son dönemlerde çok gündemde olmasa da, dirençli mikroplarla böbrekte ve idrar yollarında yeniden görülme ihtimali bulunmaktadır” dedi.

BAĞIŞIKLIĞIN ZAYIFLIĞINDAN YARARLANIYOR

“Akciğerle ilgili olmayan verem hastalığı, tüm vakaların yüzde 10’unu kapsamaktadır” diyen Sökmen, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Bu yüzde 10’luk kısmın yüzde 30-40’ını böbrek ve idrar yolları tüberkülozu oluşturur. Böbreklere ve cinsel organlara tüberkülozun yayılması, dışarıdan alınan mikrobun kan ve lenf yoluyla vücutta yayılması ile gerçekleşir. Yani, tüberküloz metastaz yapan bakteriyel bir enfeksiyondur. Tüberküloz mikrobu alındıktan sonra ya enfeksiyon oluşturur ya da pasif hale gelir. Pasif hale gelen mikrop odakları uzun yıllar sonra kanser hastalarında, bağışıklık sistemini baskılayan AIDS gibi hastalıklarda, kemoterapi gibi vücut direncini düşüren durumlarda ve kortizon kullanımında yeniden aktifleşerek böbrek, prostat gibi diğer iç organlarda hastalık oluşturur. Böbrek dışında yine üreme ve boşaltım sisteminin diğer organlarında da görülebilen bu hastalık; böbreküstü bezi, mesane, testis, prostat ve iç idrar kanallarında da sorunlara neden olabilir.”

İdrar yolları veya böbrek tüberkülozunun pek çok değişik bulgu ve belirtiler ile ortaya çıkabileceğine de değinen Sökmen, “Hastada özellikle açıklanamayan işeme bozuklukları ve idrar kültüründe kanıtlanmayan enfeksiyon bu hastalığın habercisi olabilir” diye konuştu. busabahmalatya.com  

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Doğukan SökmenTüberkülozBusabahmalatya
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