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Travma nedenleri çok farklı olabilir

Bireylerde çok çeşitli nedenlerden dolayı travma yaşanabiliyor. Hatta uzmanlara göre travma yaşı oldukça düşerek çocuklarda görülmeye başladı. Uzman Klinik Psikolog Güler, travma yaşayan çocuklarda görülen etkilerden bir tanesinin oyunları hep aynı şekilde oynamak olduğunu, bunun nedeninin de çocukların travmayı yenme şekli olduğunu belirtti.

Travma nedenleri çok farklı olabilir

Bireylerde çok çeşitli nedenlerden dolayı travma yaşanabiliyor. Hatta uzmanlara göre travma yaşı oldukça düşerek çocuklarda görülmeye başladı. Uzman Klinik Psikolog Güler, travma yaşayan çocuklarda görülen etkilerden bir tanesinin oyunları hep aynı şekilde oynamak olduğunu, bunun nedeninin de çocukların travmayı yenme şekli olduğunu belirtti.

busabahmalatya
busabahmalatya
20 Şubat 2018 Salı 12:05
Travma nedenleri çok farklı olabilir

Uzman Klinik Psikolog Emel Güler çocuklarda, yetişkinlerde kullanılan psiko-terapinin yerine oyun terapisinin kullanılabileceğini ifade etti ve şunları söyledi:

Travmaya maruz kalmış çocuklar sürekli aynı temada oyun oynarlar. Hep aynı oyunu sürekli devam ettirirler. Bu onların aslında yaşadığı travmayı dışarı aktarma yöntemidir. Bu keşfedildiğinden bu yana oyunun çocuklar için kullanılan en etkili terapi yöntemi olduğu biliniyor. Yapılan çalışmalarla da çocuklarda görülen pek çok sorunda oyun terapisinin etkili olduğuna dair sonuçlar bulunuyor. Depresyon, çocukluk çağı depresyonu, kaygı bozuklukları, travmalar, çocukların yaşadığı duygusal sorunlar, uyum sorunları, anne-babanın boşanması gibi birçok farklı konuda oyun terapisine başvurulabilir.”

2 İLE 12 YAŞ ARASINA DİKKAT!

2 yaşından 12 yaşına kadar olan çocuklarda oyun terapisine başvurulabileceğini belirten Güler, ailelerin ne tür durumlarda çocuklarını psikoloğa götürmeleri gerektiğini de anlattı:

“Anne-babalar dikkatli davranırlarsa çocuklarda olan farklılıkları rahatlıkla gözlemleyebilirler. Bir şey yaşamış olabilir, bir şeye şahit olmuş olabilir ama bunun yarattığı farklılık mutlaka çocuk tarafından yansıtılır. Çocuklar bu tür durumlarda içe dönerek sessizleşebilir, çekingen olabilir, arkadaşlarıyla oyuna girmez. Böyle çocuklarda mutlaka normalde olduğundan farklılaşan bir yapı göze çarpar. Bu tip durumlarda aileler uzmana başvurabilirler.”

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
TravmaTravma Nedenleri
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