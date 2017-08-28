28 Ağustos 2017 Pazartesi

Açılış boş tribünler önünde

Trafik canavarı, hastalığınızı fırsata çevirmesin!

Bayram tatilinin uzatılmasıyla, tatilciler bunu fırsata çevirerek şimdiden yola çıkmaya başladı. Keyifli bir yolculuk için düzenli ilaç kullanması gereken bazı süreğen hastaların ise tedbirli olmasında fayda var. Temel kural; her şeyde, her zaman ‘ölçülü’ olmak. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Okan Bölükbaşı, “Bayramında gelmesi ile hastalığı olan birçok kişi yollara çıkacaktır, uzun yolculuklara birde yol kalabalığı eklenince hastalıklara göre tedbir alınması şarttır” dedi.

28 Ağustos 2017 Pazartesi 10:44
Trafik canavarı, hastalığınızı fırsata çevirmesin!

  Migren hastalarının şu sıralar devam eden ve sık değişen hava koşullarından özellikle ani alçak basınç etkisinden kaynaklanan yağışlardan etkilenebileceğini söyleyen Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Okan Bölükbaşı, “Havada bulutların toplandığı yağış öncesi sıkıntı, önce bir görsel yakınma durumuna sonra da şiddetli başağrısına yol açabilir. Görsel yakınmalar, görme alanına yandan giren parlak yansımalar ya da bakış noktalarında net görülemeyen bölgeler (skotomlar) seklindedir. Kırılmış cam manzarası ya da buzlu camın arkasından bakıyormuş gibi bozukluklar da olabilir (retinal migren). Baş ağrısı sırasında ya da sonrasında kafa derisinde biber sürülmüş gibi bir yanma şeklinde aşırı duyarlılık hali gelişebilir. Hasta, hemen migren ağrısı için önerilmiş ağrı kesicisini içip, karanlık ve serin bir yerde bir süre için istirahata çekilirse, ağrı krizini atlatabilir” diye konuştu.

TANSİYON TAKİBİ YAPMAK İYİ OLUR
  Epilepsi hastalarının asla araç kullanmaması gerektiğini hatırlatan Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Okan Bölükbaşı, “Zaten karayolları trafik nizamnamesine göre araba kullanamazlar. Özellikle gece karşıdan gelen far ışıkları, epileptik nöbeti tetikleyebilir. Ülkemizdeki trafik kazalarının bazısının bu tip hastalardan kaynaklandığını biliyoruz. Şeker hastaları, diyetlerine dikkat etmelidir. Şekerli gıdalar, felç ve geçici felç gibi beyin damar hastalıklarını tetikleyebilir. Aşırı yağlı et kullanımından da kaçınmalıdır. Eğer araba sürerken bir dalgınlık ya da odaklanma güçlüğü hissederlerse hemen sağa çekip bir süre dinlenmeli ve bu süre zarfında yakınmalar düzelmezse mutlaka bir yakınını arayıp yardım istemelidir. Yüksek tansiyon hastaları genelde aynı ilaçları ilelebet kullanma eğilimindedirler. Halbuki değişen iklim şartlarından tutun da beslenme farklılıkları; eşlik eden diğer tıbbi sorunlar ve sorunlarla ilgili ilaç kullanımları gün içindeki tansiyonu etkilemektedir. Aslında doktorlar tansiyonun yükselmesinden çok düşmesinden korkarlar. Bu nedenle hastalar ayaklarını bir yere çarpmaktan doğan ağrıdan tutun da, ishal gibi ek tıbbi sorunların bu sabit zannettikleri tansiyonlarını değiştirebileceğini unutmamalıdırlar. Seyahate çıkarken ya da günlük alışkanlıkları dışında ortaya çıkan yeni durum değişikliklerinde sabah ve akşam tok karna tansiyon takibi yapmak iyi olur. Sonucu doktorları ile görüşmeleri önerilir. Gürültüden uzak durmak, sakin ve ağaçlıklı bir yolda yapılan sabah yürüyüşleri tansiyonu olumlu yönde etkiler” uyarılarında bulundu.

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