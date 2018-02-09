Topuk dikeninden korkmayın!

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Bilal Türker,‘PlantarFasciitis’ halk arasında bilinen adıyla topuk dikeni ile ilgili çeşitli açıklamalarda bulundu. Dr. Türker, “Halk arasında daha çok topuk dikeni olarak bilinen genel olarak sabah ilk kalktığınızda birkaç dakika ayağınızın alt kısmında ciddi ağrıya sebebiyet veren rahatsız edici bir durumdur. Topuk dikeninin tıbbi adına ‘PlantarFasciitis’ deniliyor. Çoğu zamanda röntgende görülen topuğun altındaki küçük bir kemik çıkıntısının batmaya bağlı ağrıya sebebiyet verdiği düşünülür fakat esasen bu böyle değil” şeklinde konuştu.

HER ŞEY YENİDEN SIFIRLANIR

Türker, “Kemik çıkıntı aslında parmakları çalıştıran kasların kemiğe yapıştığı yerdir. Onun da altındadır aslında plantarfasciitis bu aşırı gerilmeye bağlı küçük küçük yırtılmalar meydana gelir buralarda ve bu yırtılmalar neticesinde de orada ağrılar meydana gelir. Esas hastalığın, ağrının sebebi ise bu yırtılma ve iyileşme süreçlerinin birbiri ardını takip ederek kronik bir hal almasıdır. Akşama kadar yürürsünüz plantarfasciitis de zar (kalınca bir zar) gerilir ve burada yırtıklar meydana gelir siz yatağa yattığınız zaman vücutta bir iyileşme poliçesi başlar tam o toparlayacakken sabah tekrar ayağınızı bastığınızda her şey yeniden sıfırlanır” açıklamalarda bulundu.

Dr. Türker, “Böylece o bölgede kronik bir ağrı meydana gelir. Bu ağrının çeşitli tedavi yöntemleri var. Aslına bakarsanız ortopedide topuk dikeni ile ilgili tedavi çeşitleri çok zengindir. Bunların birçoğu da işe yarıyor. Fakat tedaviye geçmeden önce bu hastalığın neden kaynaklandığına kısaca bir göz atmak gerekir” dedi.

YANLIŞ AYAKKABI SEÇİMİ, AYAKTA DURMALAR, KİLO…

Çoğu zaman klinikte görülen şeylerin temelinde 3 şey olduğunu söyleyen Türker, bu yanlışları, “Yanlış ayakkabı seçimleri, çok fazla ayakta durmalar, kilo” şeklinde sıraladı.

Dr. Türker, “Genel olarak bu 3 şey topuk dikeni üzerindeki gerginliğin artmasına sebebiyet verir ve bunun sonucunda da o bölgede yırtılmalar olur. Peki, tedavide ne yapılabilir? Germe egzersizleri, fizik tedavi modelleri ilk etapta ön plandadır. Parmaklarınızı tutup gerersiniz. Sonrasında masajlar yapılabilir. Yine aynı şekilde ilaç tedavileri ilk basamak tedavileridir. İkinci basamakta da ESWT dedikleri o bölgeye bir şok dalgası verilir. Ve oradaki iyileşme sürecini hızlandırma, oradaki kanlanmayı hızlandırma olur. Teorik olarak bu böyledir. Tabi her hasta da işe yaramıyor. Bir başka yöntem o bölgeye enjeksiyon yapılmasıdır. İlkinde ki mantık yani ESWT’ deki mantık o bölgeye şok dalgası vererek, kanlanmayı hızlandırıp, o bölgedeki iyileşmeyi artırmaktır. İkincisi ise steroid enjeksiyon yapılabilir bu da tam tersidir. Oradaki yangıyı azaltarak ağrıyı azaltmaya dönük bir tedavi şeklidir. Dolayısıyla ikisi de tedaviye yönelik olmasına rağmen mantıkları birbirinden farklıdır. Bunlar işe yaramadığı zaman o bölgeye PRP enjeksiyonları denenebiliyor. PRP’nin de oldukça başarılı olduğu yönünde yazılar mevcut. Başka o bölgeye yapılabilecek birtakım delme işlemleri de var. Bunların hepsi iyileşme sürecini hızlandırmaya yönelik işlemlerdir. Ve tabi en son olarak da cerrahi olarak o bölgedeki topuk dikeninin, hasarlı dokunun çıkartılmasıdır. Hastada ağrıda rahatlamaya sebebiyet veriyor fakat topuk dikenini tamamen çıkarmak, o bölgeden tamamen almak ayak mekaniğine korkunç etkileri olacağı için ciddi bir düz tabanlık endişesi, riski vardır. Dolayısıyla yapılacak işlemin kısıtlı bir alanda, kısıtlı bir bölgeye yapılması icap ediyor. Plantarfasciitis (topuk dikeni)ne bağlı ortaya çıkan bu hastalıkta cerrahiyi çok fazla istemiyoruz. Açıkçası benim kendi tecrübemde de cerrahi yaptığım üçü beşi geçmez. Bunlarda ne yaparsa yapın hiçbir şekilde fayda görmemiş hastalardır ve mecbur kaldığımız için yaparız. Daha çok fizik tedavi modelleri, ESWT, ilaç, iğne enjeksiyon gibi yöntemlerle çoğu zaman tedavi sağlanır. Ayağın kubbesini arka destekleyici tabanlıklar tedavide ayakta kullanabileceğiniz birtakım yardımcı gereçler vardır” şeklinde açıklamalarda bulundu.busabahmalatya.com