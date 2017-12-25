Toplu yaşam alanları olan huzur evleri, yetiştirme yurtları, bakım evleri, cezaevleri, okullar, pansiyonlar gibi yerlerde rutin olarak mobil tarama cihazı ve ekiplerin de yardımıyla taramalar yaptıklarını söyleyen Arıca, "Bu ekibe özellikle şuraları taramanızı daha çok istiyoruz diye belirtilir ve gerçekleşir" dedi.

Zeynep Arıca, "Böylece tüberküloz tespiti yapılan yerler bizim için önem arz eder. Ve bu yer daha riskli bölgedir. Çok fazla hasta çıkacak demektir. Dolayısıyla takip edilmesi gereken noktadır. Bu bölgeden bir tane bile hasta çıktığı andan itibaren o kişinin gittiği kahvehaneyi, gittiği iş yeri varsa, cami, lokal, kurs varsa oraları da taramaya geçmeye başlarız" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE'DE İNSANLARIN 3'TE BİRİ ENFEKSİYONLA KARŞILAŞMIŞTIR

"Türkiye'de insanların üçte biri enfeksiyon ile karşılaşmıştır" diyen Arıca, buna 'enfeksiyon havuzu' dediklerini söyledi.

Arıca, "Bu havuzun içinde kimler karşımıza hasta olarak gelecek bilemiyoruz. Çünkü her karşılaşan hemen mikrobu almıyor. Yüzde doksanımız bu mikropla karşılaşıyoruz ama bu almıyoruz. Yüzde onluk dilimi incelemeye başladığımızda ise, bunların yüzde doksanı yine hastalanmıyor. Sadece yüzde onun da yüzde onu hastalanan grubumuz. Bunların da yüzde beşi iki yıl içinde hastalığını ortaya çıkartır. Bunlar da ek hastalı olan veya ek başka bir tedavi alan, hastalığa geçişi kolaylaştıracak bağışıklık sistemini çökertecek bir olayı olan grubumuzdur. Diğer yüzde beşlik kısım ise yeni hastalar bulmamıza neden olacak gruptur ve bizim esas uğraştığımız kısım bu kadar. Yani dünyada yüzde 26 önlenebilir ölümlerin kaynağı bu yüzde onda. Ama maalesef hala bitiremediğimiz bir hastalıkla karşı karşıyayız. Doğumdan sonra ikinci ayda aşımız var. Korumalarımızı, temaslarımızı yapıyoruz ancak tüm bunlara rağmen yine de bitiremediğimiz bir hastalık" diye belirtirken, bebeğin doğduktan sonra ikinci ayının bitiminde aşı yapılması gerektiğini ifade etti.

7 YAŞINDAN SONRA...

Dr. Arıca, "Ancak üçüncü ay bittikten sonra artık aşı direk yapılamaz. Hiç aşı yapılmadığı durumlarda ise 7 yaşına kadar aşımızı yapabiliyoruz. Yani 7 yaşından sonra çocuğun bağışıklığına göre duruma bakılır" dedi.

Verem tedavisinde sadece ilaç tedavisi uygulandığını söyleyen Zeynep Arıca, " Bunda dikkat edilmesi gereken durumlar var. Biz dört çeşit antibiyotik veriyoruz. Böylece daha etkili bir yöntem ortaya çıkıyor. Bizim tedavimiz en az 6 aydır. Bu da elli yıllık bir çalışmanın sonucudur. Altı aydan daha az kullanımlarda çok daha yüksek oranda tekrarlama kendini gösteriyor. Hastalarımız çok fazla ilaç tükettiklerinde midelerinden şikayet ederler ama mecburen kullanmak zorundalar fakat biz mide koruyucu gibi etkili takviyelerde bulunuyoruz. Sonrasında ise kontrollerimiz sürer. Ayrıca mide korunması için o dönem çok fazla acılı, baharatlı, kızartma tarzı ağır gelebilecek çok yoğun etli veya asitli ve kafeinli içeceklerden uzak durmalarını öneriyoruz. Bunun yanı sıra su içmeleri de özellikle böbrekler için önem arz ediyor" şeklinde önerilerde bulundu.







SELAHATTİN BAYRAK