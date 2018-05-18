Tırnak sedefinin tedavisi uzun sürebiliyor

Tırnak sedefinin tedavisinin biraz uzun sürdüğünü ifade eden Pekmezci, “Tırnakta küçük çukurluklar şeklinde olabilir. Çoğunlukla da mantarla karıştırılır. Ciltteki sedefe göre daha uzun sürede kontrol altına alınabilen bir belirtidir” diye konuştu.

“KREMLER VE MERHEMLER KULLANIRIZ”

Dr. Erkin Pekmezci şu ifadelere yer verdi:

“Tedavi olarak genellikle yaptığımız şey lezyonlar çıktığında kremler ve merhemler kullanırız. Gerekirse, yeterli olmazsa iğne tedavisi, hap tedavisi gibi sistemik tedaviye geçilir. Çoğunlukla hastalardan iyi sonuçlar alırız. Hastalar başlangıçta lezyonların tekrarlaması çok büyük felaketmiş gibi bir ruh haline kapılıyorlar. Ama daha sonra birlikte yaşamayı öğreniyorlar. Öğrenmek de gerekiyor. Olduğu dönemlerde baskılayıcı ilaçlarla kontrol altına alıyoruz. Yani korkulacak bir hastalık değil. Genel olarak kendisi ile sınırlı bir hastalık. Ama yine de çok şiddetli olursa daha güçlü ilaçlarla da kontrol altına alınabilen bir hastalık. En çok karıştırıldığı durumlar mantar hastalığı ve egzamadır. Genel olarak lezyonların çıkışında mevsimsel bir fark yok ama hafif güneş ışığı lezyonların baskılanmasına iyi gelir. O yüzden yaz aylarında biraz daha az görürüz.”

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