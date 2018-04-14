Tıp Merkezi’nde ‘Gastrik Peroral Endoskopik Mytomi’ işlemi

Yapılan işlemle ilgili bilgi veren Bilgiç, “Mide ile on iki parmak bağırsağı arasında pilor kası dediğimiz bir kas var. O kasın kesilme işlemi. Buna gastrik peroral endoskopik mytomi deniliyor” dedi.

En fazla uygulandığı hastalık grubunun gastroparezi mide boşalmasının gecikmiş olduğu hastalar olduğunu dile getiren Bilgiç, şunları söyledi:

“Bunları özellikle diyabet, şeker hastalarında uygulayabiliyoruz. Bir de mide ameliyatı geçirdikten sonra sinir hasarlanması oluyor. Bu tür sinir hasarlanmasına bağlı mide boşalmasının gecikmiş olduğu hastalarda bu işlemler uygulanıyor. Bu endoskopik işlem hastalığın bütün evrelerinde uygulanabiliyor. Bütün evrelerde, aşamalarda uygulanabiliyor.”

“İŞLEMDE AĞIZDAN ENDOSKOPİK OLARAK GİRİYORUZ”

Bu tür işlemlerde de bazı komplikasyonların yaşandığını belirten Bilgiç, midenin delinme olayına perforasyon adının verildiğini ayrıca kanamalar, peritonitis gibi istenmeyen komplikasyonların yaşanabildiğini dile getirdi. Bilgiç, “Bu işlemde biz ağızdan endoskopik olarak giriyoruz. Özel bir başlığı var endoskopinin üzerine geçirmiş olduğumuz bu başlıkla giriyoruz. Pilor dediğimiz midenin çıkışındaki pilor kanalından midenin beş santim ötesinden küçük bir insüsyon yapıyoruz. Bu insüsyonun altından bir tünel açıyoruz. Tünel yoluyla pilor kasına ulaşıyoruz, pilor kasını kesiyoruz. Pilor kasını kestikten sonra insüsyon hattına klips adını verdiğimiz olduğumuz bizim klpisleri atıp işlemi sonlandırıyoruz” şeklinde konuştu.

Malatya’da bu işlemi ilk olarak gerçekleştirdiklerini dile getiren Bilgiç, “İnşallah bunu daha da arttırmayı düşünüyoruz. Daha geliştirmeyi düşünüyoruz. Bu hastalıklarla ilgili faydalı olmak için bu işlemi geliştirmeyi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

İşlemi yapmadan önce geçirdiği ön hazırlık sürecini de anlatan Bilgiç, “Bu işlem için Türk Gastroenteroloji Vakfı’nın bursuyla iki ay Güney Kore’ye gittim. Güney Kore’de ileri endoskopi teknikleri ile ilgili bir kurs aldık. Kursu, Korea Üniversitesi’nde endoskopi merkezinde aldık. Bundan sonra ilk biz ESD adını vermiş olduğumuz ‘Endoskopik Submukozal Diseksiyon’ ile başladık bu işe. Endoskopik Submukozal Diseksiyon yaptıktan sonra onunla ilgili yedi vaka yaptık, daha sonra bu işlemi yapmaya karar verdik. Bu işlemle ilgili de geçen hafta ilk vakamızı yaptık. Bundan sonra vakalarımızı arttırmaya devam edeceğiz. Hastalara ilk önce biz iki gün antibiyotik profilaksi veriyoruz. Antibiyotik profilaksiden sonra hastalar aç karnına işleme alınıyor, işlemi yaptıktan sonra biz bu hastalara iki gün gıda vermiyoruz. Daha sonra üçüncü gün oralını açıyoruz. Yani sadece sulu gıdalarla yemesini istiyoruz. Beşinci, altıncı günlerde de hastayı taburcu ediyoruz” açıklamalarında bulundu. (İNÜHABER)