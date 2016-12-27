Akciğer kanserinin, normal akciğer dokusundan olan hücrelerin ihtiyaç ve kontrol dışı çoğalarak akciğer içinde bir kitle oluşturmasıyla ortaya çıktığını söyleyen Dr. Aslı Yıldırım, “Burada oluşan kitle öncelikle bulunduğu ortamda büyüyor. Daha ileriki evrelerde ise yayılarak hasarlara yol açıyor. Kanserin en büyük sebebi sigara kullanımıdır. Genelde 55 ile 70’li yaşlarda görülen bu hastalık, gençlerde de görülebiliyor” diye konuştu.

NEFES DARLIĞI, ÖKSÜRÜK-BALGAM

Sigara içmeyen özellikle kadın hastalarda ise adenokanser türünün görüldüğünü belirten Onkoloji Uzmanı Dr. Aslı Yıldırım, “Bu tür nadir görülen bir kanser tipidir. Kanserin histolojik alt tiplerinden biri olan adenokanserin belirtileri vardır. Nefes darlığı, öksürük-balgam, göğüste ağrı hissi ve kilo kaybı gibi belirtiler görülebilir. Bunlar saydıklarımız başlıca semptomlardır” şeklinde konuştu.

4 EVREDEN OLUŞUYOR

Tedavi yöntemlerini ve hastalığın aşamalarını anlatan Dr. Aslı Yıldırım, “Tedavi sürecinde kemoterapiler ve ışın tedavileri yapılır. Bu tedaviler semptomların kontrolü ve ömrün uzatılmasına vesile olmak amacıyla yapılır. Kitleyi küçültürsek, kanseri azaltırsak, insan ömrü belli bir süre daha uzayabilir. Dört evreden oluşan akciğer kanserinde, ilk 3 evrede ameliyat çözüm olabilir. Ancak dördüncü evre hastayı ölüme götürebilir” dedi.

BİR BELİRTİ GÖSTERMEYEBİLİR

Erken tanının önemine dikkat çeken Onkoloji Uzmanı Dr. Aslı Yıldırım, “Her hastalıkta olduğu gibi akciğer kanserinde de erken tanı önemlidir. Sigarayı bırakırlarsa, kanser ihtimali azalır. Son evrede maalesef kurtuluş yoktur. Çünkü kanser ölümcül bir hastalıktır. Hastalık oldukça ileri aşamalara gelene kadar önemli bir belirti göstermeyebilir. Bu yüzden sinsice ilerler. Hastalığı tehlikeli boyuta getiren de budur. Belirtilerin hissedildiği durumlar ise nadirdir. İştahsızlık, halsizlik, kilo kaybı ve terleme gibi şikayetler görülebilir” diye konuştu.

SİGARAYA HİÇ BAŞLAMAMAK

Akciğer kanserini önlemenin en iyi yolunun sigaraya hiç başlamamak olduğunu dile getiren Dr. Aslı Yıldırım, “Sigara içenlere, sigarayı bırakın demek gerekir. Devlette çaba gösteriyor. 10 yılın üzerinde sigara içenler, göğüs hastalıklarını başvursunlar. Orada yapılan taramanın ardından kanser tanısı koyulanlar, onkoloji servisine müracaat edeceklerdir. Sigarayı bıraktıktan 5 yıl sonra risk azalıyor ama tamamen bitmiyor. Sigarayı içmeyen ancak çevresinde içilen kişiler de, aynı şekilde bu riski taşıyor. Bu nedenle akciğer kanserini önlemenin en iyi yolu sigaraya hiç başlamamaktan geçiyor” ifadelerini kullandı.

İlknur ŞAHİN