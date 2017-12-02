Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Türkiye Çocukluk Çağı Araştırma Sonuç Toplantısı'nda obezite rakamlarını açıkladı. Çocukların beden, ruh ve akıl sağlığının korunması gerektiğini vurgulayan Demircan, "Maalesef obezite artık bir tehdit olma noktasına geldi. Dünya beslenme sorunlarını tartışırken, şimdi aşırı beslenmenin sonuçlarını tartışır hale geldik. İnsanlık için ilginç bir paradoks, bir tarafta yoksulluk nedeniyle açlıkla boğuşan insanlar ve ülkeler, diğer tarafta aşırı beslenme ile boğuşan ülkeler, toplumlar var" şeklinde konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından her 3 yılda bir yapılan bu araştırmaya Türkiye'nin 2012-2013 yılında dahil olduğunu belirten Bakan Demircan, araştırma kapsamında 12 bölgede, 585 okulda 11 bin 732 öğrenci üzerinde çalışmalar yapıldığını kaydetti. Öğrencilerin büyüme, gelişme, besin tüketim alışkanlıkları, fiziksel aktivite durumları ve okullardaki beslenme durumlarının gözden geçirildiğini aktaran Demircan, "Gördük ki 2013 yılında çocuklarda obezite oranı yüzde 8,3 iken, 3 yılda yüzde 10'a ulaşmış durumda. Bu hızlı bir artış, bu artış tehlike çanlarını dikkate almamız gerektiğini gösteriyor. Fazla kilolu oranı ise 2013 yılında yüzde 14,2 iken, şimdi 14,6'ya yükselmiş. Çocuklarımızın yüzde 74'ü normal, yüzde 1,5'u zayıf, boy endeksi açışından ise kısa boy yüzde 2,3. Bu da dikkat çeken bir husus" açıklamasında bulundu.

"DİYABETTE DE RAKAMLAR YÜKSEK"

İnsanların doymayan kazanma hırsı üzerinden bir tüketim kanalına düşürülmesinin toplumu ve geleceği tehdit ettiğinin altını çizen Demircan, araştırmaya ilişkin diğer sonuçları da aktardı. Demircan, fiziksel aktivite düzeyinde bir düşüş olduğunu belirterek, “Çocukların yüzde 42,5'i en az bir saat, yüzde 23,5'i iki saat ve yüzde 12,7'si üç saat ve üzeri televizyon ve bilgisayar başında vakit geçiriyor” dedi. Diyabet ve hipertansiyon konusunda da çalışmalar yaptıklarını belirten Demircan, bu alanlardaki rakamların da yüksek olduğunu kaydetti. Demircan, "Hipertansiyon yüzde 17.6, diyabet ise yüzde 14.9" dedi.

İHA