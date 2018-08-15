TATİLE ÇIKACAKSINIZ AMA…

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Neslihan Korkmaz “Tatile çıkarken hem çocuklarınızın rahatını ve güvenliğini sağlamak hem de dinlenme ihtiyacınızı karşılamak için bazı kurallara dikkat etmek gerekiyor” dedi.

Dr. Neslihan Korkmaz önemli uyarılar ve önerilerde bulundu:

“Tatile giderken doktorunuzla konuşun ve eğer mümkünse tatil öncesi son bir kez muayene olmaya gidin. Sinek ısırıklarına, yaralanmalara, güneş yanığına, ishale veya kabızlığa karşı nasıl davranmanız gerektiğini öğrenin.

AŞI KARTINI MUTLAKA YANINIZA ALIN

Özellikle ilk kez bebeğinizle tatile gidiyorsanız aşı kartını yanınıza alın. Çocuğunuzun tatilde kendini evinde olduğu kadar rahat hissetmesini sağlamak için puseti, ıslak mendili, bezi, tek kullanımlık önlüğü, tabak ve kaşığı, en sevdiği oyuncağı, yatak arkadaşı, kitabı ve tırnak makası da yanınızda olmalı.

Tatile giderken muhakkak yanınızda bir ilk yardım çantanız olsun. Ateş düşürücü, yanık kremi, morluklar veya düşmeler için bir krem, sinek ısırıkları için krem ve alerjik durumlar için alerji ilacı, ishal için probiyotik, yara bandı, termometre yanınızda olsun. Güneş kremi, nemlendirici ve cibinliği de unutmamaya çalışın.

BEBEĞİNİZİN BESLENMESİNİ DÜŞÜNEREK YER SEÇİN

Tatilde kalacağınız yeri seçerken bebeğinizin beslenmesini düşünün. Tatil onun için zaten değişiklik anlamına geliyorken bir de beslenme düzenini bozarsanız alışması zor olacaktır. O yüzden tatilde normal sağlıklı beslenmesini sağlayabileceğiniz yerleri seçmeye özen gösterin. Mümkünse bebeğinizin besinini sizin hazırlayabileceğiniz konaklama yerini seçmeniz en doğrusu. Tatilde bebeğinizin gıdalarını açık havada bekletmemek ve bakteri üremesini engellemek için yanınızda yeterince kap kaçak götürün.”

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Neslihan Korkmaz, “Tatilde acil bir durumla karşılaştığınızda çocuğunuzu hızlıca götürebileceğiniz yakın bir sağlık kuruluşunun olabileceği yerleri seçin. Herhangi bir kaza, acil apandisit, ameliyat gibi olasılıkları göz ardı etmeyin” diye konuştu.

GEREKSİZ KIYAFET ALMAYIN

Korkmaz, “Yanınıza gereksiz, fazla kıyafet almayın. Daha çok pamuklu, terletmeyecek, açık renkli, onu güneşten koruyacak, ince, rahat kıyafetler alın. Mayosunu, kolluk veya simidini, şapkasını, havlusunu, terlik ve ayakkabısını unutmayın. Çocuğunuz 4 yaşından büyükse, bavulunu beraber hazırlayın; böylece hem onun tatile olan ilgisini yüksek tutarsınız, hem de sorumluluk duygusu kazanmasını sağlarsınız. Kendi kişisel bavulu olmasını sağlayın ve bavulunun sorumluluğunu tatil boyunca ona verin. Çocuklar düzeni severler; o nedenle uyku düzenini olabildiğince bozmamaya çalışın. Sizin odanızda yatan bir bebekse, dışarıda uyutmaya çalışmayın. Sizin odanızda kalmaya devam etsin ve evinizdeyken yattığı saatte yatsın. Evde farklı bir odada kalan bir çocuk ise mümkünse farklı odada yatırmaya çalışın ki sizin odanızda yatmaya alışmasın” ifadelerine yer verdi.

ÇOCUK UYKUDAYKEN YOLCULUĞA ÇIKIN

Dr. Neslihan Korkmaz, “Araba yolculuğunda 1,5-2 saatte bir mola vererek, çocuğunuzu araba koltuğundan indirip hareket ettirin. Çocuğunuzun uyku saatlerinde yolculuğa çıkmayı tercih edin. Araba hareket halindeyken kesinlikle araba koltuğundan indirmeyin. Camlara gölgelik koyarak çocuğunuzun güneşten rahatsız olmasını engelleyebilirsiniz. Uçak yolculuğunda ise uçak kalkarken ve inerken bebeğinizi beslerseniz ve büyük çocuklara sakız çiğnetirseniz kulaklarındaki basıncı azaltırsınız. Uçağa en son binmeye ve en önce çıkmaya çalışın. Seyahatte size hareket rahatlığı sağlaması için koridor tarafındaki koltukları tercih edin” sözlerini kaydetti.

KUMDA YÜRÜTÜN

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Neslihan Korkmaz, “Çocuğunuzla veya bebeğinizle denizin mavi bayraklı olduğu yerleri tercih etmeniz çok daha önemli. Ailelerin mümkün olduğunca çocuklarını havuza sokmaması, birçok enfeksiyondan korunmasını sağlayacaktır. Ayrıca kumda yürümesi ve oynaması çocuğunuzun hem el koordinasyonunu artıracak hem de düztaban riskini azaltacaktır” ifadelerine yer verdi.