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Tatilde de dişler ihmal edilmemeli!

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Açık büfeli bir tatilde veya büyük anne-büyük baba evinde dilediğini istediği miktarda yiyen çocukların, gece yatmadan önce dişlerini fırçalaması gerekiyor” diyerek aileleri uyardı.

Tatilde de dişler ihmal edilmemeli!

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Açık büfeli bir tatilde veya büyük anne-büyük baba evinde dilediğini istediği miktarda yiyen çocukların, gece yatmadan önce dişlerini fırçalaması gerekiyor” diyerek aileleri uyardı.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 10:02
Tatilde de dişler ihmal edilmemeli!

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Tatil günlerinde daha geç yatan ama çok uykulu olduğu için gece diş fırçalamayı ihmal eden çocuklar, bu davranışlarıyla dişlerini riske atabilir. Bu nedenle ebeveynler çocuklarını çok iyi takip etmeli, mümkün olduğunca şekerli ve fast-food yiyecekler yerine taze meyve ve sebze yemeleri konusunda yönlendirici olmalı. Çocukların diş fırçalama alışkanlıklarına düzenli bir şekilde devam etmelerini sağlamalıdır” diye konuştu.

ŞEKER ÇÜRÜMEYİ HIZLANDIRIYOR

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Tatilde artan etkinlikler ve bu etkinlikler sırasında alınan şekerli gıdalar, fast-food tarzı beslenme ve asitli içecekler dişlerdeki çürümeyi hızlandırabilir” diyerek uyardı. Kökdemir, “Bu nedenle bu dönemde yapılacak diş hekimi ziyareti hem bir kontrol hem de çocuklar için dişlerine iyi bakmaları açısından bir motivasyon olacaktır” ifadesini kaydetti. 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaSağlıkPertev KökdemirDiş Hekimi
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