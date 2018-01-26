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TAM BİR ŞİFA DEPOSU

Dünyanın ve ülkemizin kayısı ihtiyacının yarısından fazlası Malatya’dan sağlanıyor. Kayısı oldukça sevilen bir meyve olmasına karşın faydaları ile de adından söz ettiriyor. Bu anlamda Malatyalı olan herkesin az çok bildiği kayısının faydalarını haberimizde derledik…

TAM BİR ŞİFA DEPOSU

Dünyanın ve ülkemizin kayısı ihtiyacının yarısından fazlası Malatya’dan sağlanıyor. Kayısı oldukça sevilen bir meyve olmasına karşın faydaları ile de adından söz ettiriyor. Bu anlamda Malatyalı olan herkesin az çok bildiği kayısının faydalarını haberimizde derledik…

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
26 Ocak 2018 Cuma 07:00
TAM BİR ŞİFA DEPOSU

Kuru kayısı, taze kayısının özel bir kurutma tekniği ile kurutulmasıyla elde edilir. Bu kurutma sürecinde kayısının içinde bulunan öz buharlaşır ve böylece kayısı hiçbir vitamin eksilmeden kuru hale gelir. Gün kurusu ve islimlenmiş kayısı en çok bilinen kuru kayısı türleridir. Buna istinaden kayısının faydası her halükarda sağlanıyor.

KANSIZLIĞA, KANSIZLIĞA BİREBİR

Kayısının içerisinde kalsiyum, potasyum, fosfor, A vitamini, C vitamini ve demir içerir. Bir kase kuru kayısı 158 mg A vitamini içerir. Kuru kayısı mükemmel bir demir kaynağıdır. Demir ise anemi ile savaşmada en etkili faktördür. Her gün kuru kayısı tüketmek ruh halinizi de dengeler, demir ihtiyacınızı da sağlar, kan hücrelerinizin sağlıklı kalmasına da yardımcı olur.

Kayısının kabızlığa iyi geldiğini bilmeyen yoktur. Kuru kayısı pektin barındırır. Kuru kayısı ayrıca selüloz içerir. Selüloz hafif müsil etkisi ile kabızlık ile doğal yolla savaşır. Burada selüloz, çözülemeyen lif olarak rol oynar. Pektin ise kabızlık süresi boyunca vücudumuzdaki su seviyesini dengeler. Öte yanda kuru kayısı sindirimi ve hazmı da kolaylaştırır.

YÜKSEK ATEŞİ DÜŞÜRÜR

Kuru kayısının yüksek ateşe iyi geldiğini de biliyor muydunuz? Kayısı doğal bir ateş düşürücüdür. Uzmanlar, “Bir adet kayısının üzerine bal sürün daha sonra bu kayısıyı bir bardak suyun içine atın ve iyice karıştırdıktan sonra suyu için. Ateşiniz 30 dakika içinde düşecektir” diyor.

Kayısı temiz bir cilt için de tüketilebilir. Ayrıca güneş yanıklarında, kaşıntılarda, egzamada ve uyuzda problemli bölgenin iyileşmesini hızlandırır.

KALP RİTMİNİ DÜZENLER

Kuru kayısı mükemmel bir potasyum kaynağıdır. Potasyum bir mineraldir ve içinde elektrolit bulundurur. Bu mineraller kalp kasının sağlıklı çalışmasını sağlar ve kalp ritmini düzenler.

Kuru kayısı A vitamini içerir. A vitamini ise gözler için en faydalı vitamindir.

Kuru kayısı ayrıca tüberküloz semptomlarını, astımı ve bronşiti tedavi etmesi ile bilinir.

Kuru kayısı potasyum içerir. Potasyum, metabolizmayı güçlendirir ve organlarımızın için vazgeçilmezler arasında yer alır.

Kayısı sağlıklı kemik gelişimi ve kemik yapısının korunması için gerekli olan vitamin ve minerallerin çoğunu içermektedir. busabahmalatya.com 

SELAHATTİN BAYRAK

Son Güncelleme: 25.01.2018 23:08
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