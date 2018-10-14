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Tam bir cilt mucizesi

Sivilce ve aknelerin giderilmesi için kırmızı kil sabunu oldukça faydalıdır. Bu sabun cildinizde oluşan sivilcelerin kurumasını sağlar, cildinizi sıkılaştırır, saçların dökülmesini engeller, saçlarınızın yağlanmasını önler, kepek önlemeye etkisi vardır, saçlarınızın kuvvetlenmesini sağlar.

Tam bir cilt mucizesi

Sivilce ve aknelerin giderilmesi için kırmızı kil sabunu oldukça faydalıdır. Bu sabun cildinizde oluşan sivilcelerin kurumasını sağlar, cildinizi sıkılaştırır, saçların dökülmesini engeller, saçlarınızın yağlanmasını önler, kepek önlemeye etkisi vardır, saçlarınızın kuvvetlenmesini sağlar.

14 Ekim 2018 Pazar 17:35
Tam bir cilt mucizesi

Sabun imalatçısı Ümit Yılmaz, kırmızı kil sabununa ilişkin, “Saçlarda yağlanmayı geciktirici özelliği var. Sivilcelere iyi geliyor” dedi.

Kırmızı kilin faydalarını saymakla bitiremeyen Sabun imalatçısı Ümit Yılmaz, “Kırmızı kil Nevşehir tarafından getirmiş olduğum bir kil. Kırmızı kil güneşe karşı izole etme özelliğine sahip. Kil bildiğiniz gibi vücutta yağları çeken bir mineraldir. Aynı zamanda mineral açısında yüksek olduğu gibi deriyi güçlendirme ve koruma özelliğine sahip. Siyah noktaya, beyaz deri hastalıklarına iyi gelmekte, sivilce oluşumunu engelliyor ve sivilceye iyi geliyor. Tabi bunlar bilimsel açıdan açıklanmış olan faydalarıdır. Bitkisel ürünleri kullandıkça hücrelerde başka bir takım eksiklikleri tamir ettikçe, olumlu etkilerini görebilirsiniz” şeklinde konuştu. 

"HER SABUN,SABUN DEĞİLDİR"

"Piyasada satılan her sabun sabun değildir" diyen Yılmaz,"Piyasada satılan her sabun, sabun değildir. Boyalı kimyasal ürünler çoğalmakla birlikte, insanların bakış açısını olumsuz etkilemektedir. Biz doğalını yapıyoruz,orijinalini yapıyoruz. Kırmızı kil vücut açısından yüksek minerallere sahiptir. Kırmızı kil sabunu saçta, cilde kullanılabiliyor. Normal banyoda da kullanabilirsiniz. Kırmızı kil sabununu yüzde kullanımında biz 2 dakika falan cilde bekletilmesini istiyoruz. Öyle daha iyi oluyor. Bu zaman sürecinde kil vücutla birleşiyor, işlevini tamamlamış oluyor. Kırmızı kil,  piyasada bulunmayan zor bir kildir. Kırmızı kil kozmetikte kullanılan bir kil türüdür" ifadelerine yer verdi.

SİVİLCELERE İYİ GELİYOR

Kırmızı kil sabununa bayanların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Sabun imalatçısı Ümit Yılmaz, “Kırmızı kil sabununa bayanlar yoğun ilgi gösteriyor. Saçlarda yağlanmayı geciktirici özelliği var. Sivilcelere iyi geliyor. Bayanlar özellikle yüzüne peeling yapmak için alıyor. Yüzü sıkılaştırıyor. Gözenekleri belli oranda sıkılaştırır. Gözenekleri çok kapatmakta doğru değil, hava almayan cilt çabuk kırışır” şeklinde konuştu.

SİNEM HATUN TAVUT

Anahtar Kelimeler:
SivilceAkneKırmızı Kil Sabunu
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