SU OLMADAN SÜT OLMAZ!

“Doğanın mucizesi anne sütü, bebeklerin ilk altı ay boyunca tek başına, bir yaşına kadar da ek besinlerle birlikte en önemli besin kaynağı” diyen Aksoy, durum böyle olunca, doğumun hemen ardından kadınların anne sütünün bebeklerine yeterli gelip gelmeyeceğini sorgulamaya başladıklarını ifade etti.

Aksoy, “Gün içinde, yemek sırasında ve gece yatmadan önce başlıca içeceğiniz su olmalı. Ayrıca emzirme öncesinde ve sonrasında bir bardak su içmelisiniz” diyerek suya ek olarak az şekerli hoşaf, komposto ile rezene, anason, ıhlamur ve papatya gibi bitki çaylarının da süt artırıcı olduğunu söyledi.

Su içmenin yanı sıra, suyun taze olmasına ve saklama koşullarına da dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Dyt. Aksoy, “Emziren anneler için en uygun su, mikrobiyolojik yönden içmeye uygun, ağır metallerden arındırılmış taze içme suyudur. Bunu elde edebilmenin en sağlıklı yolu da arıtılmış içme suyudur. Saklama koşulları açısından en doğru yöntem ise evde arıtılmış içme sularının cam şişelerde muhafaza edilmesidir” şeklinde konuştu.

SÜTÜN KALİTESİNİ ARTIRMAK İÇİN…

Aksoy, sütün kalitesini artırmak için beslenmeye yönelik şu tavsiyelerde bulundu:

“Kaliteli protein: Yumurta, peynir, et,tavuk, balık, yağlı tohumlar, yoğurt, ayran ve süt beslenmenizde mutlaka yer almalı.Kaliteli karbonhidrat: Yeterli enerjiyi alamazsanız sütünüzün kalitesi düşer. Tam taneli ekmekler, bulgur, az pişmiş makarna ve çorbalar, kaliteli karbonhidrat kaynaklarına iyi örneklerdir.Kalsiyum: Emziren annelerin günlük kalsiyum ihtiyacı 1000 - 1200 miligram kadardır. Bu nedenle süt, yoğurt, ayran, kefir ve peynir seçeneklerinden en az biri her öğününüzde bulunmalıdır.

Vitamin ve Mineraller: Günde 5-7 porsiyon sebze, meyve ve salata tüketerek vitamin ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Yağlı tohumlar, yumurta, kaliteli protein ve karbonhidrat kaynaklarını tüketmeniz de mineral alımınıza yardımcı olacaktır.”busabahmalatya.com