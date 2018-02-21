STRES MİDENİN DÜŞMANI

“Bu hayati organ aynı zamanda oldukça hassastır” diyen Malatyaspor Kulüp Diyetisyeni Elif Savaş, “Günümüzde stresli yaşama bağlı olarak mide rahatsızlıklarının gün geçtikçe arttığını görebiliyoruz. Dolayısıyla bu durum beslenmenin bu noktada ne kadar önemli olduğunu gözler önüne sermektedir. Midenin içerisinde besinlerin kolay öğütülmesene yardımcı asidik bir ortam vardır. Mide bu asidik ortamı ürettiği bir sıvıyla sağlar. Bu sıvı bir çeliği eritebilecek güçtedir ve mide günde bu sıvıdan yaklaşık 2-3 litre kadar üretir. Bu asitli mide sıvısının artması, mide rahatsızlıklarına zemin hazırlar” şeklinde konuştu.

MİDE ASİDİ NASIL ARTAR?

Savaş, “Peki bu asitli sıvı nasıl artar? Bu noktada en önemli faktör yağlı bir beslenme modelidir. Özellikle yapılan araştırmalar kızartma yağlarının mide asidi artışında oldukça etkili olduğunu göstermektedir. Bunun yanında gazlı içeceklerin fazla tüketilmesi, aşırı baharatlı, kremalı, soslu, mayalı besinler de mide asidini arttırdığı gibi yemekten hemen sonra uyumak ve sıkı kemer bağlamak da mide şikayetlerini tetikleyen durumlardır. Uzun süreli açlıklar da mide şikayetlerini artıran nedenlerden biridir. Midedeki açlık sonucu bir sonraki öğünde daha fazla yemek, mideyi kapasitesinin üzerinde şişirmek mide basıncını arttıracağından ağrıların artmasına zemin hazırlayacaktır” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Yemeklerin hızlı tüketilmesinin de yine mideyi zorlayıcı durumlardan olduğunu ifade eden Savaş, “Yavaş yemek yemek erken tokluk sağladığı gibi aynı zamanda midenin yorulmasını da engelleyecektir. Bu noktada özellikle erkekler daha dikkatli davranmalıdırlar. Yapılan araştırmalar erkeklerin mide rahatsızlıkları anlamında daha fazla risk altında olduğunu göstermektedir. Çünkü hızlı yemek yeme, besinleri az çiğneme özellikle erkeklerde daha fazla görülen bir durumdur. Aynı zamanda erkeklerin duygusal anlamda kadınlara nazaran daha içe kapanık olmaları mide rahatsızlıkları bakımından daha fazla risk altında oldukları gerçeğini ortaya koymaktadır. Ancak kadınların duygularını özellikle ağlayarak dışa vurmaları üzerlerindeki stres durumunu azaltmaktadır. Ayrıca kadınların vücutlarında bulunan östrojen hormonunun mideyi koruyucu etkisi vardır” diye konuştu.

ÇOK SICAK YEMEK TÜKETMEYİN!

Çok sıcak besinlerin tüketilmesine de değinen Savaş, bu durumun doğru bir davranış olmadığını söyledi. Savaş, “Yüksek sıcaklık mideyi tahriş eder ve dolayısıyla mideyi hassaslaştırıp hastalığa uygun bir zemin hazırlar. O nedenle tercih besini tüketmeden önce ılıtmaktan yana olmalıdır.Yemek yedikten hemen sonra uyumak yine mide sağlığını tehdit eden bir durumdur. Mide dolu olduğu zaman uzanmak mideye baskı yapmakla beraber mide sıvısının ağza gelmesine de neden olabilir. Midenin boşalma süresi yaklaşık 2 saattir. O nedenle uyumadan en az 2 saat önce yemek yeme işleminin noktalanması gerekmektedir” açıklamasını yaptı.