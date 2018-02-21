Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
115133
ALTIN
161.639
DOLAR
3.7904
STERLİN
5.3000
EURO
4.6697

STRES MİDENİN DÜŞMANI

Mide, besinlerin parçalanıp vücuda geri kazandırılmak üzere diğer organlara dağıtımının yapıldığı hayati bir organdır. Hayati bir organ olması da çok iyi bakılması gerektiği gerçeğini ortaya koymaktadır. Midenin korunması için yediğimiz besinlerin önemine ve neyi nasıl tüketmemiz gerektiğine dair Diyetisyen Elif Savaş bazı açıklamalarda bulundu. Dyt Elif Savaş, “Günümüzde stresli yaşama bağlı olarak mide rahatsızlıklarının gün geçtikçe arttığını görebiliyoruz” dedi.

STRES MİDENİN DÜŞMANI

Mide, besinlerin parçalanıp vücuda geri kazandırılmak üzere diğer organlara dağıtımının yapıldığı hayati bir organdır. Hayati bir organ olması da çok iyi bakılması gerektiği gerçeğini ortaya koymaktadır. Midenin korunması için yediğimiz besinlerin önemine ve neyi nasıl tüketmemiz gerektiğine dair Diyetisyen Elif Savaş bazı açıklamalarda bulundu. Dyt Elif Savaş, “Günümüzde stresli yaşama bağlı olarak mide rahatsızlıklarının gün geçtikçe arttığını görebiliyoruz” dedi.

busabahh
busabahh
21 Şubat 2018 Çarşamba 10:32
STRES MİDENİN DÜŞMANI

“Bu hayati organ aynı zamanda oldukça hassastır” diyen Malatyaspor Kulüp Diyetisyeni Elif Savaş, “Günümüzde stresli yaşama bağlı olarak mide rahatsızlıklarının gün geçtikçe arttığını görebiliyoruz. Dolayısıyla bu durum beslenmenin bu noktada ne kadar önemli olduğunu gözler önüne sermektedir. Midenin içerisinde besinlerin kolay öğütülmesene yardımcı asidik bir ortam vardır. Mide bu asidik ortamı ürettiği bir sıvıyla sağlar. Bu sıvı bir çeliği eritebilecek güçtedir ve mide günde bu sıvıdan yaklaşık 2-3 litre kadar üretir. Bu asitli mide sıvısının artması, mide rahatsızlıklarına zemin hazırlar” şeklinde konuştu.

MİDE ASİDİ NASIL ARTAR?

Savaş, “Peki bu asitli sıvı nasıl artar? Bu noktada en önemli faktör yağlı bir beslenme modelidir. Özellikle yapılan araştırmalar kızartma yağlarının mide asidi artışında oldukça etkili olduğunu göstermektedir. Bunun yanında gazlı içeceklerin fazla tüketilmesi, aşırı baharatlı, kremalı, soslu, mayalı besinler de mide asidini arttırdığı gibi yemekten hemen sonra uyumak ve sıkı kemer bağlamak da mide şikayetlerini tetikleyen durumlardır. Uzun süreli açlıklar da mide şikayetlerini artıran nedenlerden biridir. Midedeki açlık sonucu bir sonraki öğünde daha fazla yemek, mideyi kapasitesinin üzerinde şişirmek mide basıncını arttıracağından ağrıların artmasına zemin hazırlayacaktır” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Yemeklerin hızlı tüketilmesinin de yine mideyi zorlayıcı durumlardan olduğunu ifade eden Savaş, “Yavaş yemek yemek erken tokluk sağladığı gibi aynı zamanda midenin yorulmasını da engelleyecektir. Bu noktada özellikle erkekler daha dikkatli davranmalıdırlar. Yapılan araştırmalar erkeklerin mide rahatsızlıkları anlamında daha fazla risk altında olduğunu göstermektedir. Çünkü hızlı yemek yeme, besinleri az çiğneme özellikle erkeklerde daha fazla görülen bir durumdur. Aynı zamanda erkeklerin duygusal anlamda kadınlara nazaran daha içe kapanık olmaları mide rahatsızlıkları bakımından daha fazla risk altında oldukları gerçeğini ortaya koymaktadır. Ancak kadınların duygularını özellikle ağlayarak dışa vurmaları üzerlerindeki stres durumunu azaltmaktadır. Ayrıca kadınların vücutlarında bulunan östrojen hormonunun mideyi koruyucu etkisi vardır” diye konuştu.

ÇOK SICAK YEMEK TÜKETMEYİN!

Çok sıcak besinlerin tüketilmesine de değinen Savaş, bu durumun doğru bir davranış olmadığını söyledi. Savaş, “Yüksek sıcaklık mideyi tahriş eder ve dolayısıyla mideyi hassaslaştırıp hastalığa uygun bir zemin hazırlar. O nedenle tercih besini tüketmeden önce ılıtmaktan yana olmalıdır.Yemek yedikten hemen sonra uyumak yine mide sağlığını tehdit eden bir durumdur. Mide dolu olduğu zaman uzanmak mideye baskı yapmakla beraber mide sıvısının ağza gelmesine de neden olabilir. Midenin boşalma süresi yaklaşık 2 saattir. O nedenle uyumadan en az 2 saat önce yemek yeme işleminin noktalanması gerekmektedir” açıklamasını yaptı.

Hilal Demirtaş

Son Güncelleme: 21.02.2018 10:45
Anahtar Kelimeler:
STRESDyt Elif SavaşBesinMide
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SİVİLCELER BAŞA BELA
SİVİLCELER BAŞA BELA
Travma nedenleri çok farklı olabilir
Travma nedenleri çok farklı olabilir
Monotonluk, sabah kalkmada zorluk yaşatıyor
Monotonluk, sabah kalkmada zorluk yaşatıyor

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim