STRES KALP RİTMİNİ BOZUYOR

Sıklıkla ileri yaşta ortaya çıkmakla birlikte her yaş grubunda görülebilen aritmiye kimi zaman stres kimi zaman da kalp kapak problemleri ya da romatizmal kalp hastalıkları yol açabiliyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü’nden Doç. Dr. Oğuz Yılmaz, aritmi ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

“Kalbin belli bir ritimde çalışması gerekir” diyen Yılmaz, ‘Aritmi’ olarak tanımlanan bu tablonun ortaya çıkmasında farklı nedenlerin rol oynadığını söyleyerek şu açıklamaları yaptı:

“Aritmi, en sık çarpıntıyla belirti verir. Genellikle alkol tüketimi, aşırı heyecanlı veya stresli durumlarda kalp atışının son derece hızlı olduğu fark edilir. Tedavide farklı yöntemler uygulanır. İlk sırada medikal tedavi gelir. Organdaki belli yerlerin yakılması yani ablasyon yöntemi uygulanır. Hastanın genel durumuna göre kateter ya da cerrahiyle uygulanan tedaviyle sonuç elde edilebilir.” busabahmalatya.com