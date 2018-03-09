SORUNLAR GÜNDEME GELDİ

Başkan Bingöl, “Hükümetimizden, Sağlık Bakanlığımızdan yıpranma payının bir an önce çıkarılmasını ve sağlık çalışanlarımızın da bu yıpranmadan yararlanmasını talep ediyoruz” dedi.

Sağlık-sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl ve Yönetim Kurulu üyeleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hizmet yapan kadın personellere gül takdim ettiler.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Malatya Sağlık-Sen çalışanları olarak sağlık kadın emekçilerini ziyaret edip onların dertlerini paylaşmak istediklerini dile getiren Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl, 7/24 saat özveriyle hizmet sunan kadın çalışanların Avrupa’daki kadın sağlık çalışanları mukayese edildiğinde 3 kat daha fazla iş yapmakta olduğunu söyledi.

YIPRANMAYLA KARŞI KARŞIYA KALIYORLAR

Bütün kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Başkan Bingöl, “Ancak bu kadar iş yaptıkları için ciddi bir şekilde yıpranmayla karşı karşıya kalmaktadırlar. Biz de bu süreç içerisinde özellikle 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla çalışan kadınlarımızın sahada ciddi bir şekilde yıprandığını dile getiriyoruz. Hükümetimizden, Sağlık Bakanlığımızdan yıpranma payının bir an önce çıkarılmasını ve sağlık çalışanlarımızın da bu yıpranmadan yararlanmasını talep ediyoruz. Gerçekten çok zor koşullar altında çok ciddi bir şekilde hizmet sunan bu kardeşlerimizin 8 Mart Dünya KadınlarGünü’nü tebrik ediyoruz” diye konuştu. MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi