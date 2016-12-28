Nöroloji uzmanları, kış saatine aşılamadığı bu dönemlerde kendilerine başvuran hastaların şikayetlerinde artış gözlediğinin bilgisini veriyor. Doç. Dr. Burcu Örmeci, “Uzun süredir iyi giden migrenli hastalar, sık sık atak yapmaya başladı. Uyku bozukluğu olan hastalarımız, daha da çok sorun yaşamaya başladılar. Yorgunluğun tetiklediği hastalıklar (epilepsi, miyasteni, hipertansiyon, diyabet gibi) kontrolsüz olmaya başladı ve insanlar (hem hastalar hem de doktorlar) daha da agresifleşti. Daha çok tartışmalar yaşanmaya başladı“ dedi.

YAZ SAATİNİN KIŞIN DEVAM ETMESİ

Biyolojik saatin etkileri hakkında önemli bilgiler veren Doç. Dr. Burcu Örmeci, “Biyolojik saat genel olarak gün ışığına bağlı olarak düzenlenir, bu nedenle sabahları gün ışığını arıyor olmak çok normal. Ama aslında ülkelerin asıl saatleri, kış saatidir. Yaz saati uygulaması, yazın gün ışığından daha fazla yararlanmak için oluşturulmuş yapay bir saattir. Ancak fizyolojimize de çok aykırı değildir. Çünkü 1 saat öne çekilmiş olsa da, uyandığımız saatte gün doğmuş olacağı için çok etkilenmeyiz. Asıl problem, yaz saati uygulaması kışın devam ettiğinde ortaya çıkar. Çünkü gün doğmadan çok önce günlük yaşama başlamak gerekir ki; bu saatler, aslında biyolojik olarak uykuda olmamız gereken çok önemli saatlerdir” diye konuştu.

KAN ŞEKERİ VE TANSİYON PROBLEMİ

Sabaha karşı uykuda birçok metabolik ve hormonal düzenlemenin biyolojik olarak yapıldığını aktaran Doç. Dr. Burcu Örmeci, “REM uykusu denilen rüya uykusu, aslında entelektüel fonksiyonlarımızı ve belleğimizi güçlendiren uykudur. Gün ışığından çok önce uyanıklığa geçmemiz durumunda, uykunun bu en önemli aşaması maalesef uyunamaz ve uzun vadede ciddi problemler ortaya çıkmaya başlar. Kişiler daha sinirli ve agresif hale gelir, entelektüel kapasite azalır, yorgunluk artar ve hormonal düzen bozulmaya başlar. Bunun etkilerini kan şekeri ve tansiyonda sık ve büyük oynamalar, adet düzeni bozukluğu ve tiroid bozuklukları şeklinde görebiliriz” şeklinde konuştu.

GÜNDÜZ VE GECE UYKUSU BİR DEĞİL

Havaların sabah saatlerinde kararmasından dolayı, vücudun nasıl adapte edileceğini dile anlatan Doç. Dr. Burcu Örmeci, “Bu adaptasyonu sağlamak, pek mümkün görünmemektedir. Çünkü önemli olan kaç saat uyuduğumuz değildir, bu uykuyu hangi gün diliminde yaşadığımızdır. Olması gereken uykuyu gece uyumaktır, gün ışığından sonra da uyanmak gerekir. Bunun nedeni uykumuzu düzenleyen melatonin hormonunun, gün ışığına bağımlı olarak yapılmasıdır. Gündüz uyuduğunuz 5 saat uyku ile gece uyuduğunuz 5 saat uyku aynı değildir. Gündüz uykusu kişiyi net olarak dinlendiremez çünkü gün ışığı olduğu saatlerde (camları ne kadar kapasanız da doğanın bir ritmi vardır) melatonin düzeyi başka, gün ışığı olmadığı saatlerde başkadır. Dışarıdan alınan melatoninin yararı olabilir mi? Kısmen evet ama hiçbir şekilde uzun vadede fizyolojik durumu tam olarak oluşturamaz ve sonuçta ritimle oynamak ritmi daha da bozar” ifadelerini kullandı.

BESİNLERLE MÜMKÜN DEĞİL

Uyku kalitesini bozacak yiyeceklerden uzak durulması gerektiğinin altını çizen Örmeci, “Besinlerle uyku eksiğimizi tamamlamamız mümkün değildir ancak yine de uyku kalitemizi bozacak yiyecek ve içeceklerden (mide ekşimesi veya gaz yapan yiyecekler, çay, kahve, enerji içecekleri gibi uyku kaçıran maddeler barındıran içeceklerden) uzak durmak yeni saat uygulamasında, en azından kısalmış olsa da gece uykumuzun kalan kısmının kalitesini sağlamak için önerilebilir” diye konuştu.

4+4 UYKU SİSTEMİ

Uyku düzenine ilişkin bilgiler veren Doç. Dr. Burcu Örmeci, “Ortalama 8 saatlik bir uykuyu düşünecek olursak (ideal olarak gün ışıdıktan sonra uyanmak kaydı ile) ilk 4 saati; tüm yaşamsal aktivitelerimizin minimuma indiği, asıl bedensel dinlenmeyi sağlayan uykudur. İkinci 4 saat ise metabolik-hormonal olayların ve entelektüel fonksiyonların düzenlendiği, kısmen daha aktif bir uyku dönemidir. Her iki yarım da, kaliteli uyku için şarttır. Gün ışımadan önce kalktığımızda maalesef ikinci yarıyı kısmen uyuyamayız ve uyuduğumuz saatten bağımsız olarak olumsuz etkilerini uzun vadede görmeye başlarız. Özet olarak kaç saat uyursak uyuyalım, gün ışımadan çok önce kalkarsak uyku kalitemiz yine de bozulacaktır” şeklinde konuştu.

ADAPTASYON YAZ GELDİĞİNDE OLABİLİR

Doç. Dr. Burcu Örmeci, “Geçici durumlarda (jet lag gibi) normal sağlıklı bireyler en fazla 2-3 gün içinde adapte olurlar (bulundukları coğrafyanın gün ışığına adapte olurlar) ancak yaz saatinin tüm kış devam etmesi gibi bir durumda adaptasyon ancak tekrar yaz geldiğinde olabilir” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

İlknur ŞAHİN