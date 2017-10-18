Hava sıcaklıklarındaki ani değişimler ise üst solunum yolları hastalıklarında artışlara neden olabiliyor. Belirtileri griple karıştırılan üst solunum yolu enfeksiyonları ihmal ediğinde daha ciddi rahatsızlıklara yol açabiliyor. Alınabilecek önlemlerin başında ise zamanında aşılanmak geliyor. Dahiliye Bölümü’nden Uz. Dr. Özgür Mollaoğlu, üst solunum yolu enfeksiyonları ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi. Mollaoğlu, “Sonbahar aylarında yaşanan hava değişiklikleri bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır” dedi.

ÜST SOLUNUM ENFEKSİYONU GRİPLE AYNI DEĞİL!

“Sonbaharda, eklem ağrıları, ateş, bademcik şişliği, kuru öksürük, kas ağrıları ve kırgınlık, burun akıntısı, baş ağrısı gibi şikayetlerle ortaya çıkan üst solunum yolu enfeksiyonları benzer belirtiler veren grip ile karıştırılmaktadır” açıklamalarında bulunan Dr. Mollaoğlu, üst solunum yolu enfeksiyonlarının grip gibi solum yoluyla bulaştığını söyledi. Okulları açılmasıyla birlikte çocukların kalabalık ortamlarda daha fazla zaman geçirmesi solunum yoluyla yayılan hastalıkların sayısında artışa neden olabileceğini de ifade eden Mollaoğlu, “Damlacık yoluyla çocukların arasında hızla yayılan hastalıklar rahatlıkla yetişkinlere de geçebilmektedir” dedi.

10 ÖNERİ

“Sinüsler ve boğazları etkileyen üst solunum yolu enfeksiyonlarının tamamı alt solunum yollarına inme eğilimindedir. Nasılsa geçer diyerek önemsenmeyen üst solunum yolu enfeksiyonları vücudun direncinin de düşmesine zemin hazırlayarak zatürre, bronşit gibi ciddi hastalıklara neden olabilmektedir. Üst solunum yolu enfeksiyonları ile birlikte grip hatta zatürre için en iyi korunma yolu aşılanmaktır. Özellikle gebe kalmayı planlayan, yaşlılar, hipertansiyon ve kronik böbrek hastaları gibi risk grubunda bulunan kişilerin aşılanması yüksek oranda koruma sağlamaktadır. Bir önceki sezonda etken olan virüsleri içeren aşı, yeni sezonda ortaya çıkan virüslerle uygunluk oluşturursa koruyuculuk artmaktadır. Her yıl ortaya çıkan virüs aynı olsa dahi aşının etkisi zaman içerisinde azalacağından her yıl tekrar aşı olmak gerekmektedir” şeklinde konuşan Mollaoğlu, hastalıklardan korunmak için 10 öneride bulundu:

“Sonbahar aylarının başında grip ve zatürre aşısı yaptırılmalıdır. Ellerin sık sık yıkanması gerekmektedir. Kaliteli uyku düzeni sağlanmalıdır. Dışarı çıkarken üşütmemek ve terlememek için kat kat giyinilmelidir. Grip ya da soğuk algınlığı geçiren kişilerden uzak durulmalıdır. Sık dokunulan eşyalar sürekli temizlenmelidir. Ev işyeri gibi uzun süre zaman geçirilen ortamlar havalandırılmalıdır. Sağlıklı beslenmeye dikkat edilmelidir. Kalabalık ortamlardan mümkün olduğu kadar uzak durulmalıdır. Gerekirse doktor kontrolünde vitamin desteği alınmalıdır”.

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