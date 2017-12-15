"Denge sistemini; iç kulak (vestibüler sistem) ve santral sistem (beyin-beyincik-talamus), göz ve derin duyu oluşturur" şeklinde söyleyen Dr. Çatakoğlu, denge sisteminin 4 bacaklı sandalyeye benzediğini ve bunlardan birinin hasar görmesi halinde denge sisteminin bozulmasının söz konusu olduğunu ifade etti.

VERTİGONUN SEBEPLERİ

Çatakoğlu, "Baş dönmesi demek, periferik ve santral (merkezi) olarak 2'ye ayrılır" dedi ve vertigonun başlıca sebeplerini şu şekilde açıkladı:

"Daha çok periferik olarak K. B. B uzmanını ilgilendiren pozisyona bağlı (tekrarlayan) baş dönmesi (iç kulak kanalındaki kalsiyum ve karbonatın iç kulak taşlarından başka kanala kaçarak uyarması denge organında baş dönmesi) meydana gelir.

Santral nedenler, merkezi sinir sistemini etkileyen beyin, beyincik ve talamus gibi bölgelerdeki çeşitli hastalıklardan dolayı tümör, emes, enfeksiyon ve çeşitli nörolojik hastalıklardan dolayı olabilmektedir. Bundan dolayı da K. B. B hekimleri dışında nöroloji hekimleri de hastalığa bakar.

BAŞ DÖNMESİ 1-2 SAAT SÜRE İLE GERÇEKLEŞEBİLİR

Ayrıca denge sistemini oluşturan ayaklardan biri olan göz hastalıkları da dengesizlik ve baş dönmesi yapabilir. Yine diğer denge sistemini oluşturan derin duyudur."

Çatakoğlu, hastaların genellikle bir tarafa baş çevirme, yattığı zaman (1-2 dakika süren) ve etrafındaki eşyaların ve çevrenin dönme dolap gibi dönmesi gibi şikayetlerle başvurduklarını söyledi.

Vertigo tedavisinde manevra yapılarak kalsiyum, karbonat taşlarının ilgili olan kanala tekrar yerleştirildiğini söyleyen Dr. Çatakoğlu, "Meniere (iç kulak tansiyonu), iç kulaktaki denge organındaki sıvı birikmesine bağlı olarak baş dönmesi atağı olabilir. Bu baş dönmesi yaklaşık olarak 10 dakika ile 1-2 saat süre ile gerçekleşebilir. Beraberinde kulakta çınlama ve dolgunluk vardır.

TEDAVİDE DİYET ÖNEMLİ

Tedavisinde diyet tuz ve tuzlu yiyecekler, kahve, çay, kola gibi yiyecek ve içeceklerden kaçınılmalıdır. İkinci olarak ilaçlı tedavi uygulanır. Üçüncü olarak da iyileşmeyen hastalara cerrfahi müdahale yapılır. Vestibüler nörit dediğimiz sinirin iltihaplanması daha çok grip (viral üst solunum yolu enfeksiyonu) sonucu oluşan veya başka enfeksiyonlara bağlı şiddetli geçmeyen 1 hafta kadar uzayabilen baş dönmesi olmaktadır. Hastalar yatırılarak tedavi edilir.

İyileşmeyen hastalara en son olarak vestibüler rehaptasyon ve davranışsal terapiler verilir.

SELAHATTİN BAYRAK