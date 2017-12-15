Bu anlamda Kulak Burun Boğaz Doktoru Arif Hikmet Çatakoğlu, konu ile ilgili çeşitli açıklamalarda bulundu.

Toplumda oldukça sık rastlanan yakınmalardandır. Yapılan araştırmalarda ortalama hastane başvurularının % 2-5, acil servise başvurularda %10-15 düzeyinda baş dönmesi ve dengesizlik şikayeti olduğu bildirilmiştir. Altta yatan nedenin aydınlatabilmesi için hastalardan güvenilir bir öykü alınması ve K. B. B ve Nöroloji uzman hekimi tarafından iyi bir muayene yapılması gerekir.

"Denge sistemini; iç kulak denge organı,beyin-beyincik, göz ve derin duyu oluşturur" şeklinde söyleyen Dr. Çatakoğlu, denge sisteminin 4 bacaklı sandalyeye benzediğini ve bunlardan birinin hasar görmesi halinde denge sisteminin bozulmasının söz konusu olduğunu ifade etti.

VERTİGONUN SEBEPLERİ

Çatakoğlu, vertigonun başlıca sebeplerini şu şekilde açıkladı:

"Daha çok olarak K. B. B uzmanını ilgilendiren pozisyona bağlı tekrarlayanbaş dönmesi (BPPV), Meniere (iç kulak tansiyonu), Vestibülernörit (denge sinirinin inflamasyonu), Akustik nörinom (işitme sinir tümörü), labirentit (denge organı enfeksiyonu) dir. Migren (baş ağrısı çeşidi), Beyin damarlarında tıkanıklık ve kanlanma bozukluğu, Beyin kanaması, Beyin tümörü,multıpl skleroz, Boyun fıtıkları ve boyun kas hastalıkları, Kalp ve Tansiyon hastalıkları gibi bir çok sebep vardır.Bundan dolayı da K. B. B hekimleri dışında nöroloji ve diğer uzman hekimlerde vertigonun sebebini bulmada yardımcı olur.

Çatakoğlu, baş dönmesi nedeni olarak en sık pozisyona bağlı tekrarlayabilen baş dönmesidir. Hastaların genellikle bir tarafa baş çevirme, yattığı zaman (1-2 dakika süren) ve etrafındaki eşyaların ve çevrenin dönme dolap gibi dönmesi gibi şikayetlerle başvurduklarını söyledi. Tedavisinde manevra yapılarak kalsiyum karbonat kanalitlerin ilgili olan kanala tekrar yerleştirildiğini ve hasta şikayetlerinin ilaçsız olarak tedavi edilebildiğini söyleyen Dr. Çatakoğlu, "Meniere (iç kulak tansiyonu), iç kulaktaki denge organındaki endolenfsıvı birikmesine bağlı olarak baş dönmesi atağı olabilir. Bu baş dönmesi yaklaşık olarak en az 20 dakika süre ile gerçekleşebilir. Beraberinde işitme kaybı, kulakta çınlama ve dolgunluk vardır. Tedavisinde diyet tuz ve tuzlu yiyecekler, kahve, çay, kola gibi yiyecek ve içeceklerden kaçınılmalıdır. İkinci olarak ilaçlı tedavi uygulanır. Hastaların çoğu rahatlamaktadır. Üçüncü olarak da iyileşmeyen hastalara girişimsel müdahale yapılır.

Vestibülernörit dediğimiz sinirin iltihaplanması daha çok grip (viral üst solunum yolu enfeksiyonu) sonucu oluşan veya başka enfeksiyonlara bağlı 1 haftaya kadar uzayabilen şiddetli baş dönmesi olmaktadır. Hastalar yatırılarak tedavi edilir. Sonrasında 1-3 ay süren dengesizlik şikayeti mevcuttur. Dengesizlik denge sistemini güçlendiren egzerzis terapileri ile aşılır.

SELAHATTİN BAYRAK