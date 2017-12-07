Tüberkülozun tüm ortamları tuttuğunu, insanların genellikle akciğer üzerinden yorum yaptığı ancak akciğer veremi haricinde bütün organları tutabilen bir hastalık olduğunu söyleyen Dr. Zeynep Kazgan Arıca, "O yüzden de verem pek çok hastalığı taklit edebilen belirtilere sahip ve bu nedenle teşhisi bazen gecikebiliyor. Akciğer veremi olduğunda işimiz biraz daha kolaylaşıyor. Ancak akciğer dışında olunca biraz daha sıkıntıda olduğumuz durumlar olabiliyor. Genellikle bu durumlarda patoloji yapmak durumumda kalıyoruz" şeklinde konuştu.

TEDAVİ 15 GÜNDEN UZUN SÜRÜYOR

Akciğer veremi olan kişiler için belirtileri söyleyen Arıca, "15 günden uzun süren tedaviye rağmen iyileşmeyen öksürüklerde mutlaka ‘Verem savaş dispanserlerine başvurun’ diye söylüyoruz. Çünkü bu kişilerde eğer ki balgam çıkarma, gece terlemesi, halsizlik, iştahsızlık, kilo kayıpları ortaya çıkıyorsa bu durumda bizde verem şüphesi uyanıyor. Bu tarz hastalarımıza öncelikli olarak 35 yaş altı grubumuz ise, mutlaka testimizi TDT(Tüberküloz Cilt, Deri, Testi) yapıyoruz. Test bize bu mikropla karşılaşıp karşılaşmadığını veriyor. Ayrıca bu mikroba karşı bağışıklığın ne düzeyde olduğunu bize bildiriyor. Bunun dışında bu test başka bir bilgi vermediği için biz hastalıkla ilgili şüphe duyuyorsak mutlaka akciğer grafiksi ve balgam tahlili yaptırıyoruz. Balgamını verebilen kişiler için 3 gün üst üste sabahları aç karnına çıkarttığı balgam bizim için esas olanı. Çünkü akciğer oldukça yaygın ve büyük bir doku, orada binin üzerinde alveol dediğimiz hava kesecikleri vardır. Hangi kesecikten hava geldiğini bilemeyiz. Bizim için esas olan hastalıklı alandan gelmiş olması. Sağlam alanlardan geldikçe tabi ki temiz çıkacak ve kişilerden gelen yorumlar da 'hocam temiz çıktı, ben verem değilimdir' şeklinde oluyor. Ama biz biliyoruz ki eğer ki akciğer terapisinde bize net bilgi veren bir durumumuz varsa ve beraberinde belirtiler de buna uyuyorsa biz negatif görsek dahi tedaviye başlayamayız. Çünkü orada alveollerden sağlam alanlardan gelmiştir ve biz bu durumda negatif görüyoruzdur. Ancak hasta alandan geldiği zaman gerekli işlerimizi başlatıyoruz. Burada 3 gün üst üste aldığımız balgam tahlilleri, özel boyalarla boyanır, boyalardan sonraki süreçte basit görüldüyse bize bildirilir. Bizde onun üstüne tedavimize başlarız. Basit görülmediyse veya basit görüldüyse dahi kültür dediğimiz özel besi yerlerimiz var. Buralara ekim yapılır, hani toprağa bir tohum ekmek gibidir bu. Sonrada oradan ne cevap geleceğine bakarız. Çünkü o besi yerinde bizim mikrobumuzun üremesini bekleriz. Başka bir mikrop ürerse zaten onun üreme şekli daha farklıdır. Böyle olunca da artık yüzde yüz bu bizim hastamız dediğimiz bir durumdur" açıklamalarında bulundu.

"HASTA 'ÖKSÜRÜK GEÇER' DİYE BAKIYOR”

Hastalığın belirtileri dışında tedavi kısmı ile ilgili de hastaları genellikle hemen tedaviye almaya başladıklarını, çünkü hastaların gelinceye kadar en az 3 ay dolaşmış olmak zorunda kaldıklarını ve tam bir belirti ortaya çıkmadığını ifade eden Arıca, "Hasta öksürük geçer diye bakıyor. Veya sigara içicisidir, sigara içimine bağlı olduğunu düşünüyordur. 3 ay gecikmeyi düşünmemiz bize Dünya Sağlık Örgütü'nün de bir öngörüsü. Kişileri tedaviye aldıktan sonraki süreçte esas yapmamız gereken ikinci işlem ise, temaslarını tespit etmek. Temas denilince bulaştırma demektir. Kişiler nefes alıp vermeyi bırakmadıkları sürece mutlaka bulaşması gerçekleşir" diye konuştu.

Sadece iyi havalandırılan yerler veya açık havadaki yerlerin bu işin dışında kaldığına değinen Arıca, "Bunun dışında küçük, iyi havalanmayan ortamlarda bizim için 6-8 saat temas yeterli olabiliyor. Bağışıklığı zayıf kişilerde bu temas daha da aşağı çekilebiliyor. Böyle olunca da kimin bağışıklığı zayıf önceden öngöremediğimiz için biz o durumda bütün herkesi temaslı diye kabul etmek zorunda kalıyoruz. Kişinin yaklaşık 3 aylık süre içerisinde birlikte yaşadığı, aynı ortamı paylaştığı kişileri buluyoruz. Bunlar birinci olarak aynı evi paylaştığı aile ortamıdır. Önce aile ortamındakileri çağırıyoruz. Temas muayenesi yapıyoruz ve bu işlem şöyle: Bulaştırıcı dediğimiz akciğer tüberkülozu grubundan bir kişi ise bu kişinin temasları aile ortamındaki bütün temaslarına, öncelilik olarak semptomlarını sorgularız. Sonrasında akciğer grafisi ve TDT dediğimiz cilt testini yaparız. Bütün bunların sonuçlarına göre kararımızı veririz. Bunların içerisinde korunmaya alınması gereken tüberküloz enfeksiyonuyla karşılaşmış ama herhangi bir hastalığa geçişini yapmamış, uykuda olan grubumuz vardır. Bunlar latent dediğimiz gruptur. Bu kişilerin bizim tarafımızdan korunmaya alınması gerekir. Aksi takdirde onlar önümüzdeki süreçte hastalanacak grubumuzdur. Onu önlemek için de tek bir ilaçla koruma tedavimizi başlatırız. Aile dışında bir başka hastayı bulduk o zaman da hastanın etrafındaki diğer kişileri de mutlaka taramadan geçiririz. Sadece ev ortamında da değil iş ortamında da insanlarla 8 saat birlikte kalıyoruz. Bu ortam eğer ki küçük bir alansa o zaman daha çok bulaşacak demektir. Bu nedenle iş yeri taramalarını da mutlaka yapmak zorunda kalıyoruz" açıklamalarında bulundu.







SELAHATTİN BAYRAK