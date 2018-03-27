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SOLUNUM YOLU SIKINTILARININ ADRESİ “ÖKALİPTUS”

Farklı terapötik etkileri olan uçucu yağlardan okaliptusun birçok faydası bulunuyor. Latince adı ökaliptus olan bu yağ sağlık alanında kullanılıyor. Ciddi solunum yolu sıkıntılarındaki kullanımını inceleyen bilimsel çalışmalar bulunuyor.

SOLUNUM YOLU SIKINTILARININ ADRESİ “ÖKALİPTUS”

Farklı terapötik etkileri olan uçucu yağlardan okaliptusun birçok faydası bulunuyor. Latince adı ökaliptus olan bu yağ sağlık alanında kullanılıyor. Ciddi solunum yolu sıkıntılarındaki kullanımını inceleyen bilimsel çalışmalar bulunuyor.

27 Mart 2018 Salı 11:02
SOLUNUM YOLU SIKINTILARININ ADRESİ “ÖKALİPTUS”

Ökaliptus yağı; 1.8sineol, alfapinen,betapinen, mirsen, sitronellal ve limonen içerir. Nefes açıcı rahatlatıcı kokusu ile en kıymetli yağlardandır. Avusturalya kökenli olan ökaliptus bitkisi birçok ürünün içerisinde yer alıyor. Türkiye’de yeni yeni bilinen ökaliptus yağını yakından tanıyalım.

Bu yağ, burun tıkanıklığı için, nemli bir cilt için, nezle, öksürük, bronşit, burun ve boğaz rahatsızlıklarında etkisi ile biliniyor. Yine ağız kokularını giderici etkisi de bulunuyor.

MİKROP ÖLDÜRÜCÜ ÖZELLİĞİ BULUNUYOR

Solunum sıkıntıları dışında ökaliptus yağı, mikrop öldürücü özelliklerinden ötürü çürüklere, diş plağına ve diğer diş enfeksiyonlarına karşı etkisi ile de biliniyor. Bu yüzden gargaranın bileşeni olarak bulunuyor.

Ökaliptus yağı, mikrop öldürücü kalitesinden dolayı antiseptik özelliklere sahip olduğundan yaraları, ülserleri, yanıkları, kesikleri iyileştirmek için de kullanılıyor.

Her bitkisel yağda olduğu gibi ökaliptus yağının da aşırı miktarda alınması zehirlenmeye yol açabilir. Bu yağı kullanırken dikkatli olmak gerekir ve uzman kişilere danışılması tavsiye edilir. Aynı zamanda şeker hastaları, hamile ve emziren kadınlar ile çocukların kullanmamaları önerilir.

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi 

Son Güncelleme: 27.03.2018 12:14
Anahtar Kelimeler:
OkaliptusSolunum Yolu SıkıntılarıÖkaliptus Yağı
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