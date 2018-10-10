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Soğuk havalar ve kalp

Soğuk havaların kendini göstermeye başladığı şu günlerde kalp sağlığını korumak her zamankinden daha da önemli. Kalbimiz soğuk havalarda daha fazla oksijenden almak istiyor. Kalbi besleyen kan oksijenden ne kadar zengin olursa kalp damarlarında darlık bile olsa krize sebebiyet vermeyip, kalbi idare edebiliyor. Kış aylarında havadaki oksijen miktarı azaldığı için, vücut kalbe daha az oksijen içeren kan pompalıyor.Bu nedenle kış aylarında kalp, ihtiyacı olan kanı alamıyor.

Soğuk havalar ve kalp

Soğuk havaların kendini göstermeye başladığı şu günlerde kalp sağlığını korumak her zamankinden daha da önemli. Kalbimiz soğuk havalarda daha fazla oksijenden almak istiyor. Kalbi besleyen kan oksijenden ne kadar zengin olursa kalp damarlarında darlık bile olsa krize sebebiyet vermeyip, kalbi idare edebiliyor. Kış aylarında havadaki oksijen miktarı azaldığı için, vücut kalbe daha az oksijen içeren kan pompalıyor.Bu nedenle kış aylarında kalp, ihtiyacı olan kanı alamıyor.

10 Ekim 2018 Çarşamba 18:31
Soğuk havalar ve kalp

Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Barış Çaynak, kışın kalp sağlığını korumanın yolları hakkında bilgiler verdi. Çaynak, özetle şunları kaydetti:

 “İnfluenzanın (grip) en sık görüldüğü dönem kış aylarıdır. İnfluenza; nezle, grip ve ateşe sebep olur. Vücut ateşlenince kalp daha hızlı artmaya başlar. Bu durum ise, kalbin oksijen ihtiyacını artırır. Nezle aynı zamanda vücudun sıvı kaybetmesine de sebep olur. Sıvı kaybı kan basıncının düşürerek, kalbe giden oksijen miktarını azaltır. Özellikle grip olduğunuzda bol bol sıvı alarak ve taze meyve-sebze tüketerek vitamin ihtiyacını karşılamak gerekiyor. Kalabalık ortamlarda ellerinizi sık yıkamaya dikkat edin. Çünkü grip, nezle gibi hastalıklar el teması ile çok hızlı yayılıyor. Ateş, öksürük, kırgınlık gibi hastalık belirtileri ile karşı karşıya kalındığında, mutlaka bir doktora başvurmakta fayda var. Özellikle kalp hastalığı veya kalp hastalığı riski olanlar grip ve nezleye dikkat etmelidir.

EV BULUŞMALARINDA SOFRANIZ HAFİF OLSUN

Kış aylarında beslenme alışkanlıklarımız da değişiyor. İnsanlar daha yağlı ve şekerli gıdalar tüketmeye başlıyor. Alkol kullanımı da yaz aylarına göre artış gösterebiliyor. Bu nedenle kış ayları, genel alışkanlıkların değişmesi yönünden oldukça riskli. Kış aylarında ev buluşmaları artıyor, kalabalık gruplar bir araya geliyor, yemekler yeniyor. Böyle zamanlarda sofrada daha hafif yemeklerin tercih edilmesinden fayda var.” (Haber Merkezi)

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
SOĞUK HAVAKalpBarış Çaynak
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