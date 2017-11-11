11 Kasım 2017 Cumartesi

Soğuk havalar cildi kurutuyor

Soğuk havalarla beraber cilt kuruluğu da kendini göstermeye başlıyor. Son dönemlerde cildin kuruduğunu, gerildiğini ve hatta zaman zaman kaşındığını hissediyorsanız nedeni soğuk ve rüzgarlı havalar olabilir.

11 Kasım 2017 Cumartesi 11:23
Soğuk havalar cildi kurutuyor

  Özellikle sonbahar ve kış dönemlerinde artan cilt kuruluğu, gerekli önlemler alınmadığı takdirde çatlak ve kanamalara bile yol açabiliyor. Kozmetik Dermatoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Ayça Alan Atalay, cilt kuruluğu ve tedavisi hakkında bilgi verdi. Atalay, “Yaz mevsiminin güneşli günlerinin sona ermesiyle nemini kaybetmiş olan ciltte lekelenme, matlaşma ve cansızlaşma gibi etkiler görülebilmektedir” dedi.

SOĞUK VE RÜZGARLI HAVALARA DİKKAT!
  “Deride cilt yağı olarak bilinen sebum üretiminin azalması, sıvı kaybı, bazı ilaçlar ve hastalıklar da cilt kuruluğuna neden olabilir. Ancak özellikle soğuk ve rüzgarlı havalar bu mevsimde şikayetlerin artmasına yol açmaktadır. Soğuk havalarda kalorifer, klimalar, ısıtıcılar yani tüm iklimlendirme cihazları ortamın nem oranını azaltırVücut aşırı su kaybederse veya cildin aşırı su kaybetmesinin önüne geçen koruyucu tabaka ortadan kalkarsa cilt kuruluğu ortaya çıkmaktadır” şeklinde açıklamalarda bulunan Dr. Atalay, şikayetler ortaya çıktığında bir dermatoloji uzmanına başvurarak nemlendirme konusunda gerekli önlemleri almanın ve gerekirse de modern cilt bakımı uygulamaları ile cildin nem dengesini sağlamanın yapılmasını ve bunun önemli olduğunu söyledi.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahCilt Kuruluğu

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