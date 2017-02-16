Soğuk havalar, pek çok hastalığa davetiye çıkartıyor. Bunlardan bir tanesi de yüz felci! Özellikle ıslak saç ve yüz ile rüzgarlı havada dışarı çıkmak, yüz felcine neden olabilir. Doç. Dr. Burcu Örmeci, havaların soğuması ile beraber en çok rastlanan yüz felci vakalarının, araba camının açık bırakılması, motosiklet kullananların korumasız bir şekilde rüzgara maruz kalması, ıslak yüz ile dışarı çıkılması ve gün içinde yüzün kısa süre içinde sıcak ve soğuk hava değişimine maruz kalmasından kaynaklandığını söyledi.

SÜS OLARAK KULLANMAYIN

Çok soğuk havalarda seçilen şapka, bere ve atkıların görsel zevke göre süs olarak takılmasının yapılan en büyük hatalardan olduğunu belirten Örmeci, kaşkol ve bereleri süs olarak değil, koruyucu olarak takılmasını önerdi. Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Burcu Örmeci, soğuk havalarda alınsı gereken tavsiyeleri şöyle sıraladı:

“Soğuk ve rüzgarlı havalarda dışarıya çıkarken bir atkı, şapka veya örtü yardımıyla yüzün, başın ve kulak çevresinin korunduğundan emin olun. Atkınızı boyun kısmını, kulakları kapatacak şekilde sarın, berelerinizi de kaş hizasına kadar indirin ama en önemli nokta tüm bu önlemleri terlemeyecek kadar yapın. Çünkü terleme soğuktan daha zararlıdır. Özellikle toplu taşıma gibi kapalı alanlarda, özellikle araçtan indikten sonra ani soğu maruz kalınabileceğinden terlememek çok önemlidir. Üşenmeden atkı ve berelerin çıkarılıp, araçtan inmeden hemen önce, tekrar soğuk havaya çıkılacağı zaman takılması gerekir. Özellikle yüz ıslakken soğuk ve rüzgarlı havaya çıkmayın. Kartopu oynarken yüzünüzü koruyun ve uzun süre bu oyunu devam ettirmeyin. Kısa süre içerisinde kendinizi sıcak bir ortama alın, iyice kurulanın. Otomobil kullanırken, camları uzun süre açmayın. Havalandırmayı araç dururken yapın. Hastalarda tek taraflı gözü tam kapatamama ve gözde yaşarma, kulak arkasında ağrı, ağız köşesinde kayma ve sıvı bir şeyi içerken ve konuşurken ağzı toparlayamama ve tükürük veya sıvıların ağız köşesinden akması yüz felcinin belirtileri arasındadır… Bu belirtileri yaşıyorsanız mutlaka uzmanınıza danışın. Ancak unutulmamalıdır ki; yüz felci sadece soğuk ve rüzgarlı havalar nedeni ile oluşmaz. Üst solunum yolu enfeksiyonları veya aşırı stres ve uykusuzluk sonrasında veya hiçbir neden bulunamazken de olabilir.”

HABER MERKEZİ