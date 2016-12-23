Gebelik döneminde dikkat edilmesi gerekenleri sıralayan Op. Dr. Übeyt Akçin, “Soğuk hava hamilelerimizi daha fazla etkileyebiliyor. Yani anne adaylarımız kışı çok daha zor atlatıyor. Genelde biz hamilelere soğuk havalarda çıkmamalarını öneriyoruz. Böylelikle hem kendilerini korumuş olurlar hem de çocuklarını büyük tehlikeden kurtarmış olurlar” diye konuştu.

SICAK ORTAMLARI TERCİH EDİN

Soğuk havalarda oluşabilecek enfeksiyonların tehlike oluşturabileceğini hatırlatan Op. Dr. Übeyt Akçin, “Hamile kadınlarımız, soğuk havalar dolayısıyla soğuk algınlığı ve grip gibi enfeksiyonlarla mücadele etmek zorunda kalabilirler. Bu durumlar halsizlik, yorgunluk ve diğer başka problemleri de beraberinde getirebilir. Anne hasta olduğu zaman bu bebeği de etkiler. Dolayısıyla annelerimizin her daim standartlara uygun sıcaklıklarda vakit geçirmelerini öneriyoruz” şeklinde konuştu.

BUZLANMAYA KARŞI DİKKATLİ OLUN

Kar yağışının ardından oluşan buz kütlelerinin her insanda hasara yol açabileceğini aktaran Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Übeyt Akçin, “Malatya’da soğuk havanın ardından bir haftadır kar yağışı başladı. Bu yağışlar normal insanlar için oldukça zor olurken, hamileler için daha kötü bir sonuç doğurabilir. Gebe kadınlarımız mümkün olduğunca dışarıya çıkmasınlar, kendilerini tehlikeye atmasınlar. Çünkü meydana gelebilecek herhangi bir düşmede, kanamaları başlayabilir. Bu kanama hem anneye hem de bebeğe zarar verir. Onun için soğuk havalarda dışarı çıkılmaması anneleri büyük bir tehlikenin oluşmasını önler” ifadelerini kullandı.

KONTROLLERİNİZİ İHMAL ETMEYİN

Son olarak hamilelere önerilerde bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Übeyt Akçin, “Gebelerimiz, bakteri ve virüslerin bulunduğu, kalabalık ortamlardan uzak durmalılar. Kalabalık ortamlara girme mecburiyeti olunduğu taktirde, çok fazla zaman geçirmesinler. Evlerini soğuk havalarda dahi kısa süreli havalandırmaları, bakteri ve virüslerin yok olmasını sağlar. Kışın meyve ve sebzelerinden faydalansınlar. Mevsimindeki yiyecekler her zaman daha iyidir. Stresten uzak dursunlar, sakinleşmeye çalışsınlar. Mecbur kalınmadığı taktirde tek başlarına dışarıya çıkmasınlar. Mutlaka yanlarında onlara yardımcı olabilecek birileri olsun. Kontrollerini ihmal etmesinler, vitaminlerini dikkatli bir şekilde kullansınlar. Anne ne kadar sağlıklı yaşarsa, bebeği de o kadar sağlıklı olur” şeklinde konuştu.

İlknur ŞAHİN