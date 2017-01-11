İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kardiyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nusret Açıkgöz, soğuk havaların kalp krizini artırdığını söyleyerek kış aylarında özellikle vücut ısısındaki ani değişimlerin kalp sağlığını olumsuz etkilediğini dile getirdi. Sıcak havalarda kalp hastalarında herhangi bir şikayet yokken, kışın daha çok soğuk havalarda damarların büzüşmesi sonucu göğüs ağrılarının hissedilebildiğini ve bu durumun uzaması sonucu kalp krizlerini tetiklediğini söyleyen Kardiyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nusret Açıkgöz, “Kalbiyle ilgili böyle bir sorunu olan ancak bunun farkında olmayan kişilerin, havanın sıcak olduğu dönemlerde fiziksel aktivitelerinde herhangi bir sorun yaşamadığını ancak kışın yapılan yürüme gibi aktivitelerde hem kalbin iş yükünün artması hem de soğuk havalara bağlı kalp damarlarındaki büzüşme nedeniyle kalp hastaları aşina olmaktadır. Bunun klinik yansıması ise göğüs ağrısının oluşması ve soğuk havalarda yapılan bu aktivitelerin devamı halinde kalp krizine yol açabilmektedir” diye konuştu.

KORUYUCU ÖNLEMLER ALIN

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kardiyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nusret Açıkgöz, “Soğuk havalarda, açık alanlarda yapılan sporlardan uzak durulması gerekmektedir. Kış aylarında kronik kalp rahatsızlığı bulunan kişilerin, kış sporlarından uzak durup kapalı spor salonlarını tercih etmeleri gerekiyor. Ayrıca kışın kalp hastalarının soğuk havanın etkisine maruz kalmamaları ve dışarıda vakit geçirirken kendilerine koruyucu önlemler almaları gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

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