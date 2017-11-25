25 Kasım 2017 Cumartesi

SOĞUK HAVA BU HASTALIĞI TETİKLİYOR

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Muammer Kendirci, soğuk havaların prostatı tetiklediğini vurgulayarak dikkat edilmesi gereken püf noktaları açıkladı.

25 Kasım 2017 Cumartesi 10:47
SOĞUK HAVA BU HASTALIĞI TETİKLİYOR

  Prostat hakkında bilgi veren Prof. Dr. Muammer Kendirci “Soğuktan mümkün olduğunca kaçının. İdrarınızı çok fazla bekletmeyin, uygun ortam varsa çok fazla sıkışmayı beklemeden idrarınızı boşaltın. Çay, kahve gibi kafeinli içecekleri özellikle akşam saatlerinde sınırlayın” dedi. İdrara sık çıkma, gece idrara kalkma, idrar yaparken sızı-yanma, idrarı hemen başlatamama, idrarın kesik-kesik gelmesi, incelmesi, saçılması, idrarı boşaltma süresinin uzaması, birden idrara sıkışma, bazen yetişmekte zorlanma gibi yakınmaları olanlarda prostat büyümesi değerlendirilmelidir. İdrar alışkanlığındaki bu tür bozulmalar erkeklerin yaşam kalitesini etkilemektedir” dedi.

Prostat kış aylarında artıyor diyen Prof. Dr. Muammer Kendirci,  “Prostat büyümesi olan erkeklerin kış mevsiminde yakınmaları artar. Çünkü vücutta soğuktan en çok etkilenen organların başında prostat gelir. Soğuğa maruz kalma durumunda idrar yakınmalarında akut kötüleşmeler beklenebilir. Prostat büyümesi olan erkekler, özellikle kış döneminde bazı tedbirler alarak idrar şikayetlerini kontrol altına alabilirler” şeklinde konuştu.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahProstat

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