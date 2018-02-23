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SOĞUK HAVA BEL FITIĞINI TETİKLİYOR

Soğuk hava sadece nezle ve grip gibi üst solunum yolları enfeksiyonlarından değil, omurga sağlığı açısından da risk yaratıyor ve bel ağrısına yol açıyor, dejenere olmuş omurgalarda bel fıtığını tetikleyebiliyor.

SOĞUK HAVA BEL FITIĞINI TETİKLİYOR

Soğuk hava sadece nezle ve grip gibi üst solunum yolları enfeksiyonlarından değil, omurga sağlığı açısından da risk yaratıyor ve bel ağrısına yol açıyor, dejenere olmuş omurgalarda bel fıtığını tetikleyebiliyor.

busabahh
busabahh
23 Şubat 2018 Cuma 10:45
SOĞUK HAVA BEL FITIĞINI TETİKLİYOR

Soğuk havanın omurga sağlığı için tehdit oluşturduğuna dikkat çeken Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Cengiz Gölçek, “Eklemlerimiz zaman içinde çeşitli nedenlerle dejenerasyona uğradığı için aslında herkes az veya çok soğuktan etkileniyor. Ancak düzenli egzersiz yapmayan, fazla kilosu olan veya kireçlenme sorunu yaşayanların omurgaları soğuğa karşı daha dayanıksız oluyor. Bu nedenle belimizi soğuk havadan korumak çok önemli” dedi.

DEJENERASYON…

Dr. Gölçek, “Vücudumuzdaki birçok bölgede olduğu gibi, omurgada da yer alan eklemler yıllar içinde dejenerasyona uğruyor. Egzersiz yapmamak, kiloya bağlı olarak eklemlere binen stres ve ters hareketlerde bulunmak eklemlerin çevresindeki kasları ve bağları etkiliyor, kireçlenme oluyor, çevredeki kaslar zayıflıyor ve kasların boyu kısalıyor. Eklem ve çevresindeki tüm bu olumsuz değişimler ‘dejenerasyon’ olarak adlandırılıyor. Kas ile bağların gerilmesine yol açan bir başka etken de soğuk hava” şeklinde konuştu.

Soğuk hava nedeniyle kas ile bağlar gerilince, belde ağrı oluştuğunu belirten Cengiz Gölçek, bel fıtığına dikkat çekti.

BEL FITIĞINA ZEMİN HAZIRLAYABİLİR

Soğuk havanın doğrudan bel fıtığına sebep olmadığını ancak eklemlerde sorun varsa, fıtığa zemin hazırlayabildiğini vurgulayan Gölçek, “Örneğin normalde yerden 5 kiloyu kaldırdığınızda belinizde hiçbir sorun oluşmazken, soğuk hava nedeniyle omurgada yer alan eklem çevresindeki kasların gerilmiş, kas boyu kısalmış ve gücünü yitirmiş olması nedeniyle bel fıtığı gelişebiliyor” uyarısında bulundu.

Toplumda hareket etmenin bel ağrısına iyi geldiği yönünde yanlış bir inanış olduğunu vurgulayan Dr. Gölçek, “Sanılanın aksine hareket etmek, omurganın daha da stres altında kalmasına, zorlanmasına sebep oluyor. Bu nedenle beliniz ağrıdığında yapmanız gereken şey hareket etmekten kaçınmak ve doktorunuzla görüşünceye dek istirahat etmek olmalı” diye konuştu. Gölçek, bel ağrısı tedavisinin altta yatan nedene göre değiştiğini belirterek hangi yöntemlerin uygulandığını ise şöyle anlattı:

“Bel ağrısının yüzde 95’i soğuk hava ve belin kaldıramayacağı kuvvet altında kalması gibi mekanik nedenlerden kaynaklanıyor. Bu durumlarda medikal tedavi ve istirahat yeterli geliyor. Ancak kas gevşetici ve ağrı kesici ilaçlar gelişigüzel alındığında mide-bağırsak patolojileri gibi yan etkiye yol açabildikleri için doktor önerisi olmadan kesinlikle kullanılmamalı. Ağrıların yüzde 5 gibi küçük bir oranının nedeni ise bel fıtığı oluyor. Eğer ağrıya bel fıtığı veya kanal darlığı gibi patolojiler de eşlik ediyorsa, bu durumda cerrahi yönteme başvurmak gerekebiliyor.”busabahmalatya.com 
 

Hilal Demirtaş

Anahtar Kelimeler:
SOĞUK HAVANezle Ve Gripüst Solunum YollarıEnfeksiyonBel Ağrısı
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