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Sofrada az, faydası çok…

Zengin yemek menüsünün olduğu ülkemizde sofralarımızda sıkça karşılaşmadığımız fakat faydasının çok fazla olduğu bamya özelikle de mevsimi olduğu bu ayda uzmanlar tarafından tüketilmesi tavsiye edilen yiyecekler arasında yer alıyor.

Sofrada az, faydası çok…

Zengin yemek menüsünün olduğu ülkemizde sofralarımızda sıkça karşılaşmadığımız fakat faydasının çok fazla olduğu bamya özelikle de mevsimi olduğu bu ayda uzmanlar tarafından tüketilmesi tavsiye edilen yiyecekler arasında yer alıyor.

29 Haziran 2018 Cuma 10:38
Sofrada az, faydası çok…

Uzmanlar bamyanın sindirim sistemindeki asidi nötralize ettiğini belirterek, mideyi rahatlattığını ifade ediyor. Yine bamyanın stres ve depresyonu azalttığı bilinirken, içerdiği C vitaminin de bağışıklık sistemini güçlendirdiği de belirtiliyor.

Malatya pazar tezgahlarında da kendine yer bulan bamyanın vatandaş tarafından çok sevildiğini söyleyen pazarcı esnafları, “Bamya tokluk hissi yarattığı için özellikle kilo vermek isteyenler tarafından tercih ediliyor” diye konuştular.

Bamyanın vitamin ve mineral açısından da zengin olduğunu belirten esnaf, alındığı gün yemeği tavsiye ederken; soğutularak saklanabildiğini de belirtti.

BAMYA NASIL PİŞİRİLİR?

İlk olarak yıkanan bamya bir bıçak yardımıyla baş kısımları temizlenerek, ayıklanır. Tencerenin içerisine zeytinyağı, salça ve doğranan soğanları atılır. Soğanlar kavrulduktan sonra domatesler de ilave edilerek pişmeye bırakılır. Domatesler erimeye başlayınca tuz, limon suyu ve şekeri eklenir. Son olarak malzemelerin üzerine su ilave edilerek pişmesi beklenir. İsteğe bağlı sıcak ya da soğuk bir biçimde servis edilebilir.

busabahmalatya.com

Hilal Demirtaş

Anahtar Kelimeler:
BamyaFaydaları
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