SİVİLCELER BAŞA BELA

Dr. Ayça Atalay, “Akne deri üzerindeki gözeneklerin iltihaplanması ile ortaya çıkan, cilt görünümünü ve sağlığını olumsuz etkileyen bir durumdur. Yüzde sırtta, omuzlarda ortaya çıkabilmektedir. Ergenlik dönemiyle başlayan akne sorunu erkek çocuklarında kız çocuklarına göre daha yoğun ve şiddetli görülebilmektedir. 25 yaş üzerinde ise en sık kadınlarda rastlanmaktadır. Akneli bölge sabah ve akşam uygun temizleyicilerle yıkanmalıdır burada amaç gözeneklerin temiz kalmasını sağlamaktır” açıklamalarını yaptı.

“Kişi yağlı cilt yapısına sahip değilse, jel yerine köpük kullanılmalıdır” diye öneride bulunan Atalay, “Tonikler ise çok yağlı olmayan bir ciltte dengeyi bozup yağ salgılamasına neden olabilmektedir. Cilde nefes aldırmayan fondöten ve ürünler kullanmak akne ve siyah nokta oluşumuna neden olmaktadır. Ayrıca sivilceli cilt tipine sahip kişilerin kapatıcı ürünler kullanmaması gerekmektedir. Renkli nemlendiriciler ve güneş koruyucuların kullanılması akneli ciltler için daha uygun olmakta yüzdeki parlama da engellenebilmektedir” şeklinde konuştu.

BAŞKASININ İLACINI KULLANMAYIN!

Akne ilaçlarının çoğunun cildi kurutma özelliğine sahip olduğunu söyleyen Atalay, “Farklı cilt tiplerinde farklı ilaçlar tercih edilmektedir. Bir başkasının ilacının kullanılması sakıncalıdır. Yine akneye limon, üzüm, çilek, şeftali sürmek hassas bünyelerde alerjik reaksiyonlara yol açabilmektedir” dedi.

SİVİLCE SIKMAK ENFEKSİYON SEBEBİ

Atalay ciltteki sivilcelerin sıkılmaması konusunda şu açıklamaları yaptı:

“Ciltteki sivilceleri sıkmak kızarıklık, kabarık olan aknelerde propiyonobakterium adlı bakterinin etrafa yayılmasına ve yeni lezyonların çıkmasına ve cildin enfeksiyon kapmasına neden olabilmektedir. İltihaplı akneler varsa tedaviye antibiyotik ve farklı ilaçlar eklenebilmektedir. Çok siyah noktası olan ya da cildinde kapalı yağ bezeciği şeklinde oluşumlar görülen kişilerin profesyonel cilt bakımına başlaması ve belirli periyotlarla uygulanması gerekmektedir. Tedaviye ek olarak LongPulse ND YAG lazer ile hem bakteri yükünüzü azaltmak hem de mevcut lezyonları tedavi etmek konusunda fayda gösterebilmektedir. Aktif aknenin tedavisinden sonra iz tedavisine yönelik fraksiyonel lazer ya da iğneli radyo frekansı gibi yöntemlerle kombinasyonlar gerçekleştirilebilmektedir. Bütün bu tedaviler, konusunda uzman dermatoloji doktorları tarafından modern teknolojik ekipmanlarla ve donanımlı merkezlerde yapılmalıdır.”(Haber Merkezi)