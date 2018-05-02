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Sıvı Tüketimini İhmal Etmeyin

Vücudun su ihtiyacı özellikle sıcak havalarda terleme ile gerçekleşen sıvı kayıpları nedeniyle belirgin ölçüde artıyor. Yaklaşan yaz ayları ile beraber vücudun ihtiyaç duyduğu suyun önemi de artıyor.

Sıvı Tüketimini İhmal Etmeyin

Vücudun su ihtiyacı özellikle sıcak havalarda terleme ile gerçekleşen sıvı kayıpları nedeniyle belirgin ölçüde artıyor. Yaklaşan yaz ayları ile beraber vücudun ihtiyaç duyduğu suyun önemi de artıyor.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 09:00
Sıvı Tüketimini İhmal Etmeyin

Konu ile ilgili çeşitli açıklamalarda bulunan Diyetisyen Burcu Çoban, “Bu günlerde vücudun ihtiyacı olan suyu, alınan sıvı miktarı ile değil, üretilen idrar miktarı ile değerlendirmek gerekiyor” dedi.

Dyt. Çoban, “Vücudun termostatı olarak görülen suyun yetersiz tüketimi, böbrek dahil pek çok organın fonksiyonunu olumsuz etkilemeye başlıyor. Ancak sıvı kayıpları konusunda bilinçli olmak ve sıcak havada pratik önlemler almak yazın sağlıklı kalmaya yardımcı olmaktadır” diye konuştu.

12 BARDAK SU

Sıvı tüketiminin normal olarak ergin bir kişide günlük 3 litre olarak belirlendiğini ifade eden Çoban, “Sıvı tüketimi mide bağırsak hareketliliği kadar, böbreklerin temizlenmesi açısından da büyük önem taşır. Bu nedenle gün içinde, porsiyonlara bölünmüş olarak 12 bardak su veya sıvı içecek tüketilmesi tavsiye edilir. Genelde sabah uyanıldığında oda ısısında olan bir bardak suyun içilmesi gece dinlenme sürecinde olan midenin hafifçe hareketlenmesini sağlar” şeklinde konuştu.

SICAK ÇAY İÇMEYİ TERCİH ETMEYENLERE ÖNERİ

Artan sıcaklar sebebiyle kahvaltıda sıcak çay içmeyi tercih etmeyenlere, soğuk olarak kakaolu, kahveli süt tüketebileceklerini öneren Çoban, şu ifadelere yer verdi:

“Gün boyunca kendi hazırlayacağınız, taze demlenmiş çayı süzerek içine limon ve elma dilimleri ilave edebilir ve soğuk olarak tüketebilirsiniz. Gün boyunca kahvaltınızda tüketeceğiniz çayın yanı sıra, gün içerisinde şekersiz olarak içilecek en fazla 3 fincan kahvenizi sıvı tüketimi listenize ekleyebilirsiniz. Yemekte tüketilecek içecekler arasında naneli ayran, limonata ve şekersiz şerbetlerle, taze sıkılmış ya da şeker ve katkı ilavesiz kutu meyve suları da içecek listenizde yer alabilir. Bunların yanı sıra süt ve kefir dahil gün içerisinde toplam 12 bardak sıvı tüketilmesi sağlığımız açısından son derece önemlidir.

Tamamen su ve minerallerden oluşan maden suyu da sıvı ve elektrolit kayıplarının yerine konması için oldukça iyi bir seçenektir. Ancak unutulmamalıdır ki çok fazla maden suyu tüketimi yüklü bir mineral alımına neden olacaktır bu da vücudumuzda ödemlere neden olabilir. Bu nedenle günlük bir şişe maden suyu tüketimi tüm sağlıklı bireyler için yeterlidir.”

HİLAL DEMİRTAŞ  - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
Burcu çobanSu
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