Ramazan ayında insanların beslenme alışkanlıkları da değişir. Beslenme alışkanlığı 3 öğünden 2 öğüne düşer. Peki, iftar ve sahurda nasıl beslenmeliyiz, nelere dikkat etmeliyiz, ne kadar sıvı tüketmeliyiz? Beslenme ve Diyet Uzmanı Nida Nur Dişkaya, “Ramazanda öğün sayısı 2’ye düştüğü için metabolizmamız öğün sayısına bağlı olarak yavaşlar. Bu durumda iftar ile sahur arasında 2 ara öğün yapmak gerekir. Bu ara öğünleri şeker oranı düşük meyveler veya tarçınlı süt ile yapmak kan şekerini dengeleyecektir. Eğer tek ara öğün yetiyorsa bunu da saat 00.00’da yapılmasını öneriyoruz” dedi.

BESİN ALIMINA ENGEL OLUR

Dişkaya, iftarda dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgiler vererek, “İftarda, çorba vazgeçilmezdir. Sofralarımızın baş tacı olan çorbalarımızı içtikten sonra 15 dakika mola vermek oruç tutanları rahatlatacaktır. İftardan sonra tatlı istekleriniz olacağı için, tatlı tercihini sütlü tatlılarla yapılmasını öneririm. İftar sırasında yemekleri hızlı tüketmek yerine yavaş yavaş ve iyice çiğneyerek tüketilmesi fazla besin alımına engel olacaktır” ifadelerini kullandı.

RAMAZANDA SIVI TÜKETİMİ

Dişkaya, oruç tutan insanların beslenmelerine olduğu gibi sıvı tüketimlerine de özen göstermeleri gerektiğini belirti. Oruç tutarken sıvı tüketiminin önemli olduğuna değinen Dişkaya, “Ramazanda sıvı tüketimi iftar ile sahur arasına yayılmalıdır. İftarda ve sahurda içtiğiniz su haricinde iftar ile sahur arasında 6-7 bardak su içmenizi öneririm. Toplamda günde 2,5-3 litre su içilmesi gerekmektedir” dedi.

SAHURDA NELERİ TERCİH ETMELİYİZ?

Dişkaya, sahurda protein oranı yüksek besinlerin tercih edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Sahurda protein oranı yüksek besinleri tercih edilmesi gün içerisinde tok kalınmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca sahurda tuz oranı düşük besinler tercih edilmelidir. Bağırsak hareketleri için lifli gıdalar tüketilmelidir. Sahurda 1 fincandan fazla çay tüketilmesi susuz kalınmasına sebep olacaktır. Sahurda; yumurta, tam buğday ekmeği, beyaz peynir, süt yoğurt kefir, domates, salatalık tüketilmesini öneriyoruz” diye konuştu.

HABER MERKEZİ