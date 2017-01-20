Değişen hayat koşulları ve yaşam biçimleri sebebiyle birçok rahatsızlık gibi eklem hastalıklarının da görülme yaşı düştü. Artık gençlerde ve orta yaşlı insanlarda sıklıkla görülmeye başlayan eklem sıvısında bozulma ve buna bağlı olarak gelişen ağrıların nedenleri ve çözüm önerileri ile ilgili Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Osman Çimen açıklamalarda bulundu.

ESAS KAYBOLAN KIKIRDAK DOKUSU

Hekimlerin sıkça kullandığı bir ifade olsa da, eklemlerde sıvı kaybı diye bir durumun söz konusu olmadığını ifade eden Op. Dr. Osman Çimen, “Eklemde sıvı kaybı ifadesiyle anlatılmak istenen durum, aslında kireçlenmeye bağlı olarak eklem kıkırdağının aşınması ve eklem aralığının daralmasıdır. Ama burada esasen azalan, kaybolan doku eklemin kıkırdağıdır. Kireçlenmede kıkırdak aşınıyor, hatta çoğu durumda eklem sıvısı bir miktar artıyor. Ve sıvının içeriğinde bazı değişiklikler oluyor. Normalde yoğun kıvamlı olması gereken eklem sıvısı daha derişik, daha sıvı bir hale geliyor. Fakat eklemde sıvının bitmesi gibi bir durum söz konusu değil. Bu kıkırdak aşınmasını, kireçlenmeyi ifade etmek için kullanılan bir ifadedir yalnızca” şeklinde konuştu.

KENDİNİ YENİLEMEYEN BİR YAPI

Kıkırdak dokusunun eklemleri oluşturan kemiklerin yüzeyini saran ve kendini yenilemeyen bir doku olduğunu belirten Op. Dr. Osman Çimen, kıkırdağın damarlanmasının olmadığı ve bu nedenlerden dolayı yıpranmaya açık olduğunu belirtti. Op. Dr. Osman Çimen, “Eklemlerimizi kullandıkça, yıllar içinde bir aşınma söz konusu oluyor. Bu yıpranmalar da kişiden kişiye, bünyeye göre farklılık gösterebiliyor. Genetik yatkınlık da, bu yıpranmanın daha fazla olmasına sebep olabiliyor. Mesela, ailesel tipte bazı kireçlenmeler var. Bu tür hastalarda, belirli bölgelerde daha erken kireçlenmeler meydana gelebiliyor. Yük taşıyan eklemler dediğimiz diz eklemi, kalça eklemi gibi eklemlerde hastanın kilosu, ağır çalışma temposu da kıkırdak yıpranmasını artıran etmenler arasındadır” ifadelerini kullandı.

EN ÇOK HASAR, YÜK TAŞIYAN EKLEMLERDE

Yük taşıyan eklemlerde kıkırdak aşınmasının daha fazla görüldüğünü dile getiren Op. Dr. Osman Çimen, “En çok etkilenen eklemler için kalça ve dizlerdir diyebiliriz. Ayak bileği etkilense de, diğerlerine nispeten biraz daha az oluyor. Fakat özellikle ayak başparmakları çok sıklıkla kireçlenebiliyor, kıkırdakları aşınabiliyor. Ailesel tipte olan durumlarda bu aşınmayı genelde el parmaklarında görüyoruz. Parmak eklemlerinde çıkıntılar, genişlemeler ve şekil bozuklukları görülüyor. Omuzlarda genelde önceden bir rahatsızlık varsa veya geçirilmiş travmalar, kas yırtığı söz konusuysa aşınma görebiliyoruz. Omurgada çok sık görüyoruz. Çünkü gerek sırt, gerek bel, gerek boyun bölgesi olsun, omurganın çok hareketli bir bölge olması ve geniş bir hareket alanı olan eklemlerden oluşması sebebiyle kireçlenmeleri, aşınmaları fazla oluyor” açıklamalarında bulundu.

EN BÜYÜK SEBEP, HAREKETSİZ YAŞAM BİÇİMİ

Bu tarz eklem ağrılarının ve aşınmaların görülme yaşının düşmesiyle ilgili olarak da konuşan Op. Dr. Osman Çimen, “Bu durumu şuna bağlayabiliriz; insan hayatı yıllar içerisinde daha sedanter, daha hareketsiz bir hal aldı. Eskiden insanlar bedenen daha çok çalışıyorlardı. Sedanter yaşam, hareketsiz yaşam tarzı zaman içinde arttı, insanlar artık masa başı işlerde çalışmaya başladı. İşlerin çoğunu makineler yapmaya başladı. Bundan dolayı da hareketsizlik, hareketsizliğe bağlı olarak eklem çevresi kaslarının zayıflaması, sigara, kahve, alkol tüketiminin artışı, ilaç kullanımının eskiye nazaran artmasıyla beraber eklem rahatsızlıklarının görülme yaşı da düştü ve bu rahatsızlıkla daha sık karşılaşılmaya başlandı. Spor yapılmaması, beslenme alışkanlıklarının bozulması da önemli bir faktör. İnsanlar eskiye oranla daha kilolular. Bunların hepsi eklem rahatsızlıklarında etkili olan durumlar” diye konuştu.

PARMAK VE BOYUN ÇITLATMAK, AŞINMAYI ARTIRIYOR

Parmak ve boyun gibi eklemleri çıtlatmanın kireçlenme konusunda zararlı davranışlar olduğunu dile getiren Op. Dr. Osman Çimen, “Çıtlama sesleri, eklem yüzeylerinin birbirine kuvvetli şekilde sürtünmesi ve bu esnada eklem sıvısının yer değiştirmesiyle ortaya çıkıyor. Eklem sıvısının yer değiştirmesi çok önemli olmayabilir fakat iki eklem yüzünün birbiri üzerine basınç uygulayacak şekilde zorlanması kıkırdağa hasar vereceği için zaman içerisinde kireçlenmeyi artıracaktır” ifadelerini kullandı.

DÜZENLİ EGZERSİZ VE DİYETLE İYİLEŞMEK MÜMKÜN

Kıkırdak aşınmasının tedavi yöntemleriyle ilgili bilgiler veren Op. Dr. Osman Çimen, “Hastada öyle bir bulguya rastladığımız zaman, gerekli muayene ve tetkikleri yaptıktan sonra, düzenli egzersiz yapması için bir egzersiz programı veriyoruz. Örneğin, dizini dikkatli kullanmasını öneriyoruz. Çömelerek, diz üstü iş yapmamasını, yemeği yerde yememesini, yerde oturmamasını, ayağını dizinin altına alıp oturmamasını, namaz kılanların oturarak namaz kılmasını öneriyoruz. Bunun yanında ilaç tedavileri de veriyoruz. Takibe alıyoruz. Kilolu hastaların da; diyet yapıp kilo vererek dizlerinden, eklemlerinden yükü azaltmalarını istiyoruz. İlk etapta yaklaşımımız, bu şekilde oluyor. Rahatsızlığın daha ileri aşamalarında ağrı her yıl artıyor, iğneler, fizik tedavi veya ilaçlar bir süre sonra etkili olmuyor. İş artık o noktaya geldiğinde rahatsızlığın bulunduğu eklemlere yönelik, ameliyatların yapılması gerekebiliyor” dedi.

MUTLU SARIGÜL