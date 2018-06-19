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Sırt ve boyun ağrısı kamburluk habercisi

Omurgamızda sırt bölgesindeki eğriliğin normalden daha fazla dışarı çıkıntı yapmasına kamburluk (kifoz) denir. Her yaştan insanda çevremizde görebileceğimiz bir problemdir. Ancak kamburluk kontrol altına alınmazsa ileride bazı problemlere yol açabilir.

Sırt ve boyun ağrısı kamburluk habercisi

Omurgamızda sırt bölgesindeki eğriliğin normalden daha fazla dışarı çıkıntı yapmasına kamburluk (kifoz) denir. Her yaştan insanda çevremizde görebileceğimiz bir problemdir. Ancak kamburluk kontrol altına alınmazsa ileride bazı problemlere yol açabilir.

19 Haziran 2018 Salı 10:21
Sırt ve boyun ağrısı kamburluk habercisi

Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, kamburluk belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında şu bilgileri verdi:

ÇOCUKLARDA SIRT ÇANTALARINA DİKKAT!

“Kamburluk durumu bir postür problemidir ve bu yüzden bütün vücudu etkiler. Zamanla kısalan ön grup kaslar ve zayıflayan sırt kaslarıyla postür bozukluğu vücuda yerleşmiş olur. Özellikle çocukluk çağında sırt çantalarının etkisiyle zamanla çocuklarda dik duruş yerine kambur postür oluşmaya başlar. Bu yüzden büyüme çağındaki çocuklar için sırt çantaları kendi ağırlıklarının yüzde 5-10’u arasında olmalıdır.

SIRTINIZ, BAŞINIZ VE BOYNUNUZ AĞRIYORSA...

Sırt bölgesinde omurganın aşırı dışarı hareketi sonrası oluşan kamburluk ile zamanla tüm omurgada biyomekani bozulmaktadır. Zayıflayan sırt kasları ile birlikte ilk ortaya çıkan problem sırt ağrısıdır. Sırt ağrısına ek olarak boyun bölgesindeki kasların aşırı gerilmesi sonucu baş öne doğru pozisyon alır ve baş ve boyun ağrıları ortaya çıkabilir. Ön grup kasların kısalması sonucu omuz hareketlerinde limitasyon ve ağrı oluşmaktadır. Kambur postür sonrası daralan göğüs kafesi nefes darlığına neden olabilir. Özellikle büyüme çağındaki çocuklarda ortaya çıkan bu durum omurganın normal eğriliklerini koruyamamasına ve kas iskelet sistemi problemlerine yol açar.

KAMBURLUK HER 10 SENEDE BİR ARTAR

2015 yılında yayınlanan bir çalışmada, 55 yaşından sonra kamburluk durumu her 10 senede yüzde 6-10 arasında artmaktadır. Bu yüzden her zaman fiziksel kısıtlılık oluşturmasa da kamburluk durumunu kontrol altına almalıyız.

TEDAVİ EDİLMESİ ZOR DEĞİL ANCAK...

Kamburluk tedavi edilmesi zor bir durum değildir ancak erken müdahale etmek gerekmektedir. Özellikle kısalan ve gerginleşen ön grup kasların esnetilmesi ve zayıflayan sırt kaslarının egzersiz ile güçlendirilmesi tedavide temel olarak yapılması gereken parametrelerdir. Bunların yanında özellikle postüral eğitim tedavinin olmazsa olmazıdır. Kişiye doğru duruşun nasıl olduğunu öğretmek, ergonomik olarak yardım alabileceği yastık, rulo gibi destekler önermek tedavinin en önemli kısmını oluşturmaktadır.”

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HABER MERKEZİ

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MalatyaSırt Ve Boyun AğrısıGamze Şenbursa
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