03 Ocak 2018 Çarşamba

Sinsice gelişip yıllar sonra ortaya çıkıyor

Kadın kanserleri günümüzde giderek yaygınlaşırken, en büyük etkenlerden biri HPV virüsü. 200’den fazla türü bulunan bu virüs cinsel yolla bulaşıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Cem Turan, HPV’nin rahim ağzı kanserinden dil ve bademcik kanserine dek birçok kansere yol açabildiğini belirtirken, kanserin HPV virüsü alındıktan yıllar sonra ortaya çıkabildiğini, HPV kaynaklı hastalıkların çoğunun HPV aşısıyla engellenebileceğini söylüyor. Prof. Dr. Cem Turan, bu tehlikeli virüsü anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

03 Ocak 2018 Çarşamba 10:45
Sinsice gelişip yıllar sonra ortaya çıkıyor

  Konuyla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Cem Turan, “Pek çoğumuzun adını bile duymadığı ama gerek dünyada gerekse ülkemizde milyonlarca kişide bulunan HPV virüsü (insan papilloma virüsü), her yıl daha da yaygınlaşıyor. Cinsel yolla bulaşan HPV öylesine yaygın bir virüs ki, HPV virüsü taşıyan biriyle vajinal, anal veya oral cinsel temas yapılırsa bulaşma olabilir. Enfekte olmuş birisiyle cinsel temastan sonra belirtiler hemen ortaya çıkabileceği gibi, yıllar sonra da gelişebilir. Bu nedenle virüsün ne zaman bulaştığını anlamak güçtür” diyor. Cinsel yolla bulaşan en yaygın enfeksiyon olan HPV’nin 200’den fazla türü bulunurken, dünyada milyonlarca kişi, çoğu gençliğin sonlarında ve 20’li yaşların başında, halen HPV virüsü taşıyor” diye konuştu.

ÖNLEM ALMAK, TEDAVİDEN DAHA ETKİLİ!
  Prof. Dr. Cem Turan  şunları kaydetti:

“HPV virüsü; vulva (dış genital bölge), vajina, penis veya anüs (makat) kanseri dahil olmak üzere özellikle ve öncelikle serviks (rahim ağzı) ya da rahim boynu, dil ve bademcik kanseri dahil olmak üzere boğazın arkasında kansere neden olabiliyor. Tedavi edilmeden bırakılırsa, genital siğiller kaybolabilir, aynı kalır veya boyut ya da sayı olarak büyür. Rutin Pap smear testleri yaptıran ve gerektiğinde takip edilen kadınlarda, kanser gelişmeden önce sorunlar tespit edilebilir. Önlemek, her zaman tedaviden daha etkilidir. HPV kaynaklı hastalıkların çoğu, piyasada iki çeşidi bulunan HPV aşıları tarafından engellenebilir.”

HABER MERKEZİ
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