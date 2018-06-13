Sıkı ayakkabılar nasıra davetiye çıkarıyor

“Nasır aslında ciltte tahriş olan bölgeyi koruma amaçlı oluşur” diyen Dr. Ertek, “Yani cilt sürtünme veya baskı nedeniyle belli bir bölgede tahriş hissettiği zaman kalınlaşarak tepki verir yani nasir oluşturarak o bölgeyi korumaya alır. Bu sebeple nasirin tanımı en basit sekliyle cildin korunma amaçlı olarak kalınlaşmasıdır. Cilt kalınlaşması çoğunlukla ayaklarda meydana gelir ancak sadece ayakta olmayabilir. Fazla dar veya sıkı bir ayakkabı, sert zeminden oluşabilecek bir sürtünme hatta iki ayak parmağının birbirine yaptığı baskı veya sürtünme nasır oluşumuna zemin hazırlayıcı etkenlerdir.

Nasırın birçok belirtisi vardır ama en net belirtisi nasır oluşan bölgede keskin ağrıdır.Hafif nasırlarda basınç ortadan kalktığında ağrı da kaybolur ama derin ve geniş çaplı nasırlarda ağrı daha keskin ve nasir daha rahatsız edicidir. Ağrıyla birlikte bölgede kalınlaşma da baslar. Sıkı ayakkabılar, ayak yapısına uyumsuz ayakkabılar, yüksek topuklu ayakkabılar, yalın ayak yürümek, ayak parmaklarındaki deformasyonlar, ayağın fazla kemikli olması ve yanlış yürüme (basma) hareketi nasır oluşmasına neden olur” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Ertek, “Nasır tedavisine başlamadan önce dikkat edilmesi gereken noktalara, nasırı iltihaplı olan benzerlerinden ayırmaktır. Sorun yaratan şeyin gerçekten nasir olduğuna emin olduktan sonra birçok tedavi sekli uygulanabilir ve aslında nasırların tedavisi oldukça kolaydır. Tedavi sürecinde uzman bir doktora başvurulması gereklidir. Nasırlarınızı keserek yok etmeye çalışmanın da istenmeyen sonuçları olabilir. Derinizde kesikler oluşturabilirsiniz. Unutmayın ki ayak sürekli olarak bakterilerin kolayca üreyebilecekleri ilik ve rutubetli bir ortamdır” ifadelerini kullandı.

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