Cildimiz sahip olduğumuz en değerli şeylerden biri, her dönem farklı bakım uygulamalarına ihtiyaç duyar. Cilt kuruluğu her mevsimde görülebilen bir cilt olayıdır ancak yaz mevsiminde sık duş almak, sonbahara kuru bir cilt ile geçiş yapmamızın habercisidir. Sonbaharda doğanın kendini yenilediği gibi sizde cildinizi yenileyebilirsiniz.

DUŞ SÜRENİZİ AZALTIN

Kuru cilde sahip olan kişilerin büyük çoğunluğunu sık duş alan kişiler oluşturuyor. Sıklıkla duş almak, duşta uzun süre vakit geçirmek, fazla kese yapmak cilt kuruluğunu arttıran etkenlerin başında geliyor. Duşta sıcak su kullanılması ise derinin altında ki nem içeriğini azaltarak cildin kurumasına neden oluyor. Bu yüzden doktorların önerisi duş alırken soğuğa yakın ılık su tercih etmeniz gerektiği yönünde.

CİLT KURULUĞUNUN BİRÇOK SEBEBİ VAR

Ciltte kuruluğa gerek çevresel gerek kimyasal etkiler sebebiyet verebiliyor. Çevresel etkenlerin başında; duşta kullanılan sıcak su, rüzgara maruz kalma, hava kirliliği ve klima kullanımı gelmektedir. Kimyasal etkilerin başında ise kullandığımız deterjanlar gelmektedir. Bu faktörlerin dışında egzama ve sedef gibi cilt rahatsızlıkları, hormonsal ve metabolik faktörler, sivilce ve akne önleyici ilaçların yan etkileri neticesinde de cilt kuruluğu yaşanabilmektedir.

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