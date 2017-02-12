Tütün ve tütün ürünleri insan sağlığını tehdit ediyor. özellikle sigara, her türlü hastalığa yol açabiliyor. Bu hastalıkların en büyük ölçüsü kanser. Kanser türlerinin başlıca sebebi olan sigara; insan hayatını kısaltmakla birlikte kişinin sadece kendisine değil, çevresindekilere de fazlasıyla zarar veriyor. Uzmanlar sigara ile ilgili sık sık uyarılarda bulunurken, “Sigarayı bırakmak için daha fazla beklemeyin” diyor.

Sigaranın başlıca zararları:

Sigara, kalp-damar sağlığını olumsuz etkiliyor. Nikotin içerdiği için bağımlılık yapıyor. Buna e-sigaralar da dahil. Nikotin aynı zamanda kalp-damar sağlığını da olumsuz etkilemektedir ki; sigara içenler de içmeyenlere göre kalp-damar sağlığını olumsuz etkilediğini gösteren çalışmalar vardır.

Kanserin başlıca sebeplerinden biridir. İçerisinde propilen glikol, gliserin, aromatik kokular, kanserojen maddeler, ağır metaller ve kimyasallar genellikle güvenli aralıkta olmasına rağmen bazı ürünlerde, kansere neden olabilecek miktarlarda bulunduğu gözlemlenmiştir.

Sigaraların dumanına maruz kalan yeni doğan ve küçük çocuklardaki etkisi ise biliniyor. Sonuç olarak sigaralar masum değildir.

Sigara uyuşturucu madde kullanımına olanak sağlar. Özellikle e-sigaraların yani kartuşları değiştirilebilir olanların uyuşturucu niteliğindeki farklı maddelerin kullanımına olanak sğladığı da bilinmektedir.

Sigarayı bırakmak için kullanılan e-sigara ile ilgili önemli bir ayrıntı bulunuyor. Bu e-sigaralar nadir de olsa patlayabilir, yangın çıkartabilir. Yine üretim hatasından kaynaklanan bazı sorunlar nedeni ile e-sigaralar patlayabilir ve yanıklara neden olabilir. Buharlaştırıcı mekanizmasındaki sorunlar nedeni ile yangına neden olabilir.

Bir diğer önemli nokta gençler arasındaki yaygın kullanım. Hiç sigara içememiş olanlar arasında e-sigara içme oranları düşük olsa da, gençler arasında bu oranın arttığını görülüyor. Gençler arasında e-sigara bağımlılığından bahsedilmeye başlandı. Sosyal açıdan daha fazla kabul edilebilir olduğu için ergen yaş gruplarında sigara içme oranlarını azalttığı bilinmekle beraber, bu gençlerin ileri hayatlarında sigara bağımlısı olma riskleri hiç içmeyenlere göre daha yüksektir. Bu nedenle uzmanlar, sigarayı bırakmak isteyenlere “e-sigara ilk tercihiniz olmamalıdır” diyerek uyarılarda bulunuyor.

Sigarayı bırakmak için öneriler:

Öncelikle karar vermek gerekir. Sigarayı bırakmanın birinci koşulu karalılıktır.

Denemekten vazgeçmemek gerekir. Sigara bağımlılığı çok güçlüdür. Ama çalışmalar kararlılıkla denemeye devam eden kişilerin eninde sonunda başardığını göstermektedir.

Kendinize her gün sigara içerek sevdiklerinize özelikle çocuklarınıza zarar verdiğinizi hatırlatın; sevdiklerinizi korumak önemli bir motivasyondur.

Profesyonel destek almaktan kaçınmayın; sonuçta bu ciddi bir bağımlılık, irade ve karalılık önemli olsa da tek başına yeterli olmayabilir.

Nikotin yerine koyma ve ilaç tedavilerinden korkmayın; doktorunuzla beraber size yardımcı olacak en uygun yöntemi tartışmaktan kaçınmayın.

Sigarayı hatırlatan şeylerin bir listesini yapın ve listenizdeki şeyleri evinizden, iş yerinizden ve arabanızdan uzaklaştırın.

Aile ve arkadaşlarınıza sigarayı bırakmaya karar verdiğinizi söyleyin ve desteklerini isteyin.

Spor yapın, bol bol yürüyün. Spor yapmak sigara içme isteğini azaltır.

Sağlığınız için önemli bir adım attınız; sigarayı bırakmaya karar verdiniz; bir adım daha atın ve sağlıklı besinler tüketmeye özen gösterin. Vücudunuz sigaranın yıllar boyunca yaptığı tahribatı daha kolay onaracaktır.

Sigarayı daha fazla içtiğiniz ortamlardan en azından ilk aylar da kaçınmaya çalışın. Sosyal yaşantınız izin vermiyorsa, önce sigarayı bırakmaya çalıştığınızı ve yanınızda içilmemesini ve sigara ikram edilmemesini talep edin.

Sigara içmek istediğiniz de derin bir nefes alın, sizi oyalayacak bir şeyle meşgul olun veya kısa bir yürüyüşe çıkın. Sigar içme isteğinizin kaybolduğunu göreceksiniz.

TAHİR ÖZÇELİK