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SİGARANIN İMPLANTA ETKİSİ

Ağız, bütün organları etkilediği için çok önemli bir organ. Dişlerin bakımı ve sağlıklı olması da önemli konuların başında yer alıyor. Ağız sağlığını olumsuz etkileyen etkenlerden bir tanesi olarak karşımıza sigara kullanımı çıkıyor. Diş Hekimi Nida Taş, konu ile ilgili çeşitli açıklamalarda bulundu ve sigaranın implanta etkisini anlattı.

SİGARANIN İMPLANTA ETKİSİ

Ağız, bütün organları etkilediği için çok önemli bir organ. Dişlerin bakımı ve sağlıklı olması da önemli konuların başında yer alıyor. Ağız sağlığını olumsuz etkileyen etkenlerden bir tanesi olarak karşımıza sigara kullanımı çıkıyor. Diş Hekimi Nida Taş, konu ile ilgili çeşitli açıklamalarda bulundu ve sigaranın implanta etkisini anlattı.

busabahh
busabahh
07 Mart 2018 Çarşamba 10:15
SİGARANIN İMPLANTA ETKİSİ

Dt. Nida Taş, “Sigara içerdiği nikotinle merkezi sinir sistemini etkiler ve kişiyi alışkanlık ve tiryakiliğe sürükler. Sigara kullanımı dişlerdeki kötü görünüme sebep olmakla kalmaz aynı zamanda diş eti, ağız içi ve boğaz bölgesindeki kanser riskini artıran başlıca sebep olarak karşımıza çıkar. Sigara sistemik etki gösterir ve bu da tüm damarlara etki ettiği için organların kanlanmasını azaltır. Kanlanması azaldığı için de buna bağlı olarak iyileşmelerde gecikme oluşur. Sigara içmek ağız bölgesinde oluşan yara ve cerrahi işlemlerin iyileşme sürecini oluşan kanlanmadan dolayı negatif yönde etkilemektedir. Bu nedenle diş hekimleri her türlü cerrahi işlem sonrası hastalarda yara iyileşmesini tamamlayana kadar sigara içmemesini tavsiye eder” şeklinde konuştu.

KÖTÜ AĞIZ KOKUSU

Dt. Taş, sigara içmenin‘halitozis’ denilen kötü ağız kokusuna neden olduğunu söyleyerek, “Sigara içen kişilerde ağız içi kimya bozulur, diş bakteri plağı gelişimi artar ve zamanla diş eti problemleri tat duyusunda azalma ve sonucunda da bağışıklığın düşmesiyle ağızda iltihap odakları oluşturur. Nikotin bütün tütün ürünleri içerisinde en yaygın bilinenidir. Etkilerinden biri de tükürük miktarınıazaltmasıdır. Tükürük miktarının azalması, ağız kuruluğu, bakteri plak oluşumu ve buna bağlı olarak ağız kokusunu tetikler. Tükürük nasıl etkiliyor? Tükürük ağzın savunma sistemidir. Tükürüğün olmaması demek ağzın savunmasız kalması demektir. Sigarada tükürüğü azalttığı için bu yönden bir etkisi oluyor” açıklamalarında bulundu.

SİGARA İÇEN KİŞİLERE İMPLANT UYGULANIR MI?

Sigara içen bir kişiye implantın olup olmaması konusuna da değinen Dt. Taş, “Bu konuyu şöyle bağlayabiliriz: Sigara etkenlerden biri olarak karşımıza çıkar. Kişinin sistemik bir hastalığı vardır. Diyabet, yani şeker hastalığı, kalp hastalığı gibi ve bu kriterlere göre biz duruma bakarız. Hastasına göre konsültasyon isteriz. Ona göre implant ya da herhangi bir cerrahi işlem yaparız. Bu parametreler içine dahil edilir, kişinin ne kadar sigara kullandığına bakılır. Ona göre hekim karar verir. Ama sigara içen çoğu hastaya implant yapılıyor. Yapılmaz diye radikal bir şey yok. Tabi ki de yapılır. Sadece hastanın dikkat etmesi lazım.Sigaraiyileşme sürecini geciktirdiği içinimplantın kemikle bağlantısı yumuşak dokudaki iyileşmesi gecikiyor. Bu yönden biraz sıkıntılı oluyor. Yani gittikçe riski artıyor. Üstüne diyabet hastalığı, kalp hastalığı ve sigarada eklenir, kemik erimesi eklenir ve bunlara göre de hekim karar verir. İmplant yaptırmak isteyip de sigara kullanan hastaların önce bir hekime gelip, tamamen muayene olması gereklidir. Bana olmaz diye düşünmesinler ya da bana kesinlikle olur diye de düşünmesinler. Muayene sonrası hekimlerin karar vermesi gerekir” ifadelerini kullandı.

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi 

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Ağız KokusuSigaraAğızNida Taşİmplant
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