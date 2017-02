Sigara insan sağlığını tehdit eden en önemli unsurlardan biri. Öyle ki; yapılan son değerlendirmeler sigara kullanıcılarının hayatını kaybettiği sayılarla da ortaya çıkıyor. Her yıl 4 milyondan fazla insan sigara sebebiyle hayatını kaybederken, bu sayı günde on binlere kadar çıkıyor. Hekimlerin sürekli uyarılarını yaptığı ve buna rağmen hali hazırda kullanımına devam edilen sigara, vücudun her noktasına zarar veriyor.

HEM ÇÜRÜME HEM DE PLAK

Tütün ve tütün ürünlerinin başlıca zarar verdiği bölge dişler. Dişlerin hem çürümesine hem de plak oluşmasına sebep olan sigara, ayrıca tedavi yöntemini de zorlaştırıyor. Diş Hekimi Agah Altunsuyu, BUSABAH’a konuşarak sigarının dişlerde yarattığı olumsuz etkileri anlattı. sigaranın dişlere nasıl zarar verdiğini anlatan Altunsuyu, “Sigara içen bireylerde, nikotine bağlı lekeler görülür. İlerleyen dönemlerde dişler etkin fırçalansa bile, bu lekeler diş üzerine kalıcı olarak yerleşir” dedi.

TUZ-KARBONAT- DİŞ PARLATICISI

Sigara içiminden sonra evde yapılan bazı hatalardan bahseden Diş Hekimi Agah Altunsuyu, “Hastalarımızın evde yaptığı bazı hatalı uygulamalarda (tuz-karbonat- diş parlatıcısı) mine yüzeyini çizerek, dişlerin daha çok sararmasına neden olur. Hastalarımız bu şekilde davranmasınlar ve dişleri içinden çıkılmayacak bir hale koymasınlar” diye konuştu.

YARALAR GEÇ İYİLEŞİYOR

“Sigara, hem ağızda daha çok yara oluşmasına hem de kan akımını yavaşlatması sebebiyle oluşan yaraların geç iyileşmesine neden olur” diyen Diş Hekimi Agah Altunsuyu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sigaranın zararlarını kısaca anlatalım. Sigara, yapılan implanta zarar verir. İmplant uygulamasının ardından yapılması gerekenlerden ziyade yapılmaması gerekenler çok önemlidir ki; bunların başında sigara içmek gelir. Sigara dumanı içindeki binlerce zehirli madde yeni operasyon yapılmış yerin etrafına yerleşerek, implant ve kemiğin birleşimini olumsuz etkiler. Ayrıca kanamayı azalttığı için iyileşmeyi olumsuz etkiler. Özellikle implant operasyonunda sonra hastamız mutlaka eğer tiryakiyse bir kaç gün sigara içmemelidir. Ayrıca günde bir paket sigara içenlerde implantın başarı şansı büyük oranda düşmektedir.

KÖTÜ KOKU YAPAR

Sigara, ağız kokusuna bir kaç farklı etkisiyle sebep olur. Gerek içindeki birçok zehirli madde nedeniyle ağız içinde kötü bir koku yapar, gerekse ağızdaki tükürük bezlerini çalışmasını olumsuz etkileyerek ağız kuruluğuna ve kötü kokuya sebep olur. Ayrıca dental plak oluşumunu olumsuz yönde etkileyerek diş yüzeylerinde sürekli plak kanamasına, bu yüzdende kötü koku oluşmasına sebep olur.

DİŞ ETLERİNİN BESLENMESİ AZALIR

Sigara içimi, birçok zararların yanı sıra diş etlerinde de olumsuz durumlar görülmesine neden olur. Kan akımını yavaşlattığı için diş etlerinin beslenmesi azalır. Bu yüzden çeşitli diş eti hastalıklarının ortaya çıkması kolaylaşır. Özellikle periodontolojik hastalığı dediğimiz diş eti problemi, sigara kullanımı sonrası daha kötü durumu gelmektedir.

DİŞ TAŞI DAHA ÇOK GÖRÜLÜR

Ayrıca sigara devamının ısı artışı nedeniyle, ağız içinde bazı bakterilerin daha kolay yaşadığı görülmüştür. Bu bakteriler diş eti hastalıklarının önemli bir kısmına neden olur. Yine plak oluşumunun ve dişlere tutunmasını arttırdığı için diş taşı oluşumunu daha kolay hale getirir. Diş taşları vücudun kendi ürettiği yapılardan plak oluşur ve bunlar iyi temizlenmezse, dişlerin üzerinde diş taşı daha çok görülür.

AĞIZ KANSERİ TEHLİKESİ

Sigaranın zararlarından bir tanesi ve en büyüğü ağız kanseri oluşumudur. Genelde ağız kanseri oluşması nedeninin yüzde 75‘i sigara ve alkol kullanımıdır. Ağız kanserlerinin çoğu ölümcül olup programı kötü seyreder. Yapılan araştırmalara göre sigarayı bırakan hastalar 10 yıl sonra hiç içmeyen insanlarla aynı kanser riskine olabilecekleri anlaşılmıştır.”





MUTLU SARIGÜL