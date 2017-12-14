14 Aralık 2017 Perşembe

Sigara sağır ediyor!

Kanser, kalp hastalığı, solunum problemleri ve daha nicesi... Sigara içme alışkanlığınızla bağıntılı sağlığınızı tehdit eden riskler bunlarla sınırlı değil. Eğer sigara içiyorsanız ya da sigara içen biri ile yaşıyorsanız, işitme sağlığınız da risk altında. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. M. Melih Çiçek, sigara ve işitme kaybı arasındaki tehlikeli bağlantı hakkında, "Bilimsel makaleye göre, sigara içenlerin sigara içmeyenlere kıyasla işitme kaybına yakalanma oranının yüzde 70 daha yüksek olduğunu belirtildi" dedi.

14 Aralık 2017 Perşembe 10:38
Sigara sağır ediyor!

  Genç yaştaki içicilerin de işitme kaybı riskiyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Dr. Melih Çiçek, "New York Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden araştırmacılar, sigara dumanına maruz kalan gençlerin, maruz kalmayanlara kıyasla iki ya da üç kat daha fazla işitme kaybına uğradıklarını buldu" şeklinde konuştu.

Sigaranın, işitme sağlığını çeşitli şekillerde etkilediğini söyleyen Çiçek, "Nikotin, beyinde işitmeyle görevli olan işitme sinirindeki nörotransmitterleri etkiler, kulak çınlaması ve baş dönmesine neden olabilir, sigara östaki tüpünü ve orta kulak astarını tahriş eder ve sigara içmek vücuttaki hücrelere zarar verir ve bunları DNA'ya zarar verebilecek ve hastalık yaratabilen serbest radikaller haline getirir" ifadelerini kullandı.

EĞER SİGARAYI BIRAKIRSANIZ...
  Çiçek, "Sigara içtiğiniz yıllarda geliştirdiğiniz herhangi bir sensörinöral işitme kaybını geri alamazsanız da, sigarayı bırakırsanız nikotinle bağıntılı olan herhangi bir işitme kaybının önüne geçmiş olursunuz" dedi.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahSigaraZaraları

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 13 Aralık 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 12 Aralık 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017