Genç yaştaki içicilerin de işitme kaybı riskiyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Dr. Melih Çiçek, "New York Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden araştırmacılar, sigara dumanına maruz kalan gençlerin, maruz kalmayanlara kıyasla iki ya da üç kat daha fazla işitme kaybına uğradıklarını buldu" şeklinde konuştu.

Sigaranın, işitme sağlığını çeşitli şekillerde etkilediğini söyleyen Çiçek, "Nikotin, beyinde işitmeyle görevli olan işitme sinirindeki nörotransmitterleri etkiler, kulak çınlaması ve baş dönmesine neden olabilir, sigara östaki tüpünü ve orta kulak astarını tahriş eder ve sigara içmek vücuttaki hücrelere zarar verir ve bunları DNA'ya zarar verebilecek ve hastalık yaratabilen serbest radikaller haline getirir" ifadelerini kullandı.

EĞER SİGARAYI BIRAKIRSANIZ...

Çiçek, "Sigara içtiğiniz yıllarda geliştirdiğiniz herhangi bir sensörinöral işitme kaybını geri alamazsanız da, sigarayı bırakırsanız nikotinle bağıntılı olan herhangi bir işitme kaybının önüne geçmiş olursunuz" dedi.

HABER MERKEZİ