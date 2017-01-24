Sigara bağımlılığı her geçen gün artan bir sorun olarak karşımıza çıkmaya başladı. Özellikle genç kesimi hedef alan bu ölümcül bağımlılık, taze bedenlere her gün yeni bir hasar açıyor, ileriki yaşlar için ölümcül hastalıkların kapısını şimdiden aralıyor. Sigara bağımlılığı, hangi safhada olursa olsun, bırakıldığı andan itibaren vücuttaki pozitif etkileri çok kısa sürede kendini gösteren bir süreç olmasına karşın bu uyarıyı dikkate almayan sigara kullanıcılarının sayısı ise azımsanmayacak ölçüde fazla.

HER YIL 100 BİN KİŞİ ERKEN YAŞTA SİGARADAN HAYATINI KAYBEDİYOR

Turgut Özal Tıp Merkezi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Savaş Hacıevliyagil, sigaranın vücuda verdiği zararlar ve sigaranın yapısında bulunan maddelerin tehlikeleri ile ilgili bilgiler verirken, sigara bağımlılığından kurtulmak için yapılması gerekenleri anlattı.

Turgut Özal Tıp Merkezi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr Süleyman Savaş Hacıevliyagil, ülkemizde her yıl 100 bin kişinin erken yaşta, sigara sebebiyle hayatını kaybettiğini ifade ederek, önlem alınmadığı takdirde önümüzdeki 20 yıl içerisinde bu sayının 250 bine çıkacağını kaydetti.

TEK BİR SİGARADA 4 BİNDEN FAZLA ÖLÜMCÜL KİMYASAL

Sigaranın vücuda verdiği zararları belirten Prof. Dr.Süleyman Savaş Hacıevliyagil, “Her bir sigarada vücut için zehirli ve zararlı olan 4 binden fazla kimyasal madde bulunmaktadır. Bunlardan 50 tanesinin doğrudan kansere sebep olduğu ispatlanmıştır. Sigara dumanında ise kanın oksijen taşıma yeteneğini azaltan egzoz gazı olarak bilinen karbon monoksit gazı bulunur. Sigarada bulunan nikotin nedeniyle sigaraya başlayan her dört kişiden üçü bağımlı olmakta ve sigara tiryakisi olmaktadır. Akü yapımında yapılan kadmiyum, roket yakıtında bulunan metanol, çakmak gazı bütan, temizlik maddesi amonyak, fare zehri arsenik, böcek ilacı DDT, oje ve kimyasal sökücü aseton, güve ilaçlamada kullanılan naftalin ve öldürücü zehirler sigara ve dumanında bulunmaktadır” şeklinde konuştu.

BAĞIMLILIK ÇOK CİDDİ HASTALIKLARA KAPI AÇIYOR

Sigara bağımlılığının vücutta sebep olacağı hastalık ve hasarlar hakkında konuşan Prof. Dr. Süleyman Savaş Hacıevliyagil, “Sigara, öksürük, balgam, nefes darlığı, kan tükürme, KOAH, akciğer kanseri, damarlarda tıkanma, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, kalp krizi, kalp yetmezliği ve kalp ritim problemleri, mide ve on iki parmak bağırsağı ülserleri, kronik gastrit, reflü, pankreas ve bağırsak hastalıkları, kemiklerde yoğunluk kaybı, mide kanseri, karaciğer ve yemek borusu kanseri, damarlarda tıkanma, beyin kanaması, inme, beyin sapı kanamaları, erken bunama, ayak damarlarında tıkanma ve ayağın kesilmesi, erken yaşlanma, ciltte kırışıklıklar, parmaklarda sararma, cinsel güç kaybı, kısırlık, adet düzensizlikleri ve erken menopoz gibi ciddi hastalıklara sebep oluyor” dedi.

SİGARA BİRDEN BIRAKILIR

Porf. Dr. Süleyman Savaş Hacıevliyagil, sigara bağımlılığı olan insanların, bu bağımlılıktan kurtularak sigarayı bırakabilmeleri için yapmaları gereken davranışları belirterek, “Sigara içenler bağımlıdır. Öncelikle kişi gerçekten sigarayı bırakmayı istemeli ve karar vermelidir. Bahanelerle sigarayı bırakma işlemini geciktirmemelidir. Sigarayı bıraktığınızda ilk 72 saatte en yoğun olmak üzere; aşırı sigara içme isteği, endişe, huzursuzluk, sinirlilik, öfke, korku, konsantrasyon güçlüğü hatta depresyon gelişebilir. Bunlar beklenen şikâyetlerdir tüm bağımlılık yapan maddelerde olduğu gibi sigara veya bağımlılık yapıcı madde bırakılınca görülmektedir. Bu şikâyetleri en aza indirmek için; günlük aktivitenizi artırın, derin nefes alın, çok basit ama çok yararlı olan bir uygulama aklınıza sigara geldiğimde derin nefes alın, spor yapın, yürüyüşe çıkın, gece uyuyamadığınız zaman duş alın. Sigara birden bırakılır, içilen sigara sayısını azaltmakla sigara bırakılmaz. Sigara bıraktırmada kullanılan ancak etkili olduğu bilimsel yöntemlerle kanıtlanmamış birçok ürün makine ve yöntem her geçen gün ticari kaygılarla piyasaya çıkmaktadır. Bu yöntemlere itibar etmemek gerekir” ifadelerini kullandı.



ÖNLEM ALINMAZSA SAYI ARTACAK

Prof. Dr Süleyman Savaş Hacıevliyagil, yetkililere de sigara bağımlılığı konusunda çağrıda bulundu ve “Türkiye’de her yıl 100 bin kişi erken yaşlarda sigara nedeniyle hayatını kaybediyor. Eğer önlem alınmaz ise bu sayı artarak, önümüzdeki 20 yılda 250 bine çıkacaktır” dedi.

İHA