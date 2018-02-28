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SİGARA BEBEK İÇİN BÜYÜK RİSK

Sağlık için ciddi bir tehdit olan sigara, çocukların büyüme ve gelişimi açısından da büyük bir risk oluşturuyor. Çocuklar genellikle pasif olarak maruz kaldıkları sigara dumanından aktif bir şekilde etkilenirken; gebelikte anne adayının sigara kullanması bebeğin sağlığını henüz dünyaya gelmeden tehlikeye atıyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Doç. Dr. İsmail Yıldız, sigaranın çocuk sağlığı üzerindeki etkileri hakkında bilgi verdi.

SİGARA BEBEK İÇİN BÜYÜK RİSK

Sağlık için ciddi bir tehdit olan sigara, çocukların büyüme ve gelişimi açısından da büyük bir risk oluşturuyor. Çocuklar genellikle pasif olarak maruz kaldıkları sigara dumanından aktif bir şekilde etkilenirken; gebelikte anne adayının sigara kullanması bebeğin sağlığını henüz dünyaya gelmeden tehlikeye atıyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Doç. Dr. İsmail Yıldız, sigaranın çocuk sağlığı üzerindeki etkileri hakkında bilgi verdi.

busabahh
busabahh
28 Şubat 2018 Çarşamba 11:35
SİGARA BEBEK İÇİN BÜYÜK RİSK

Sigaranın tütünü ve dumanı nikotin, karbonmonoksit ve katran başta olmak üzere amonyak, arsenik, hidrojen siyanür, formaldehit, benzen, asetaldehid, metan gibi zehirli olan 4 binden fazla kimyasal madde içermektedir” diyen Dr. Yıldız, bu maddelerin bir kısmının tanecik madde halinde bulunurken, bir kısmının da gaz halinde bulunduğunu ifade etti.

Yıldız, “Sigara insan sağlığı için tehlikeli ve içindeki yaklaşık 60’a yakın madde nedeniyle kanser yapıcı özelliktedir” dedi.

Yıldız, “Anne adayları gebelikte sigara kullanmamalıdır. Sigaranın içinde bulunan birçok madde büyüme ve gelişme döneminde olan fetüsü olumsuz yönde etkiler. Sigara kullanan bir anne adayında nikotin yaklaşık yüzde 90 oranında fetüse geçer. Nikotin plasental damarlarda büzülmeye yol açarak bebeğe giden yaşamsal maddelerin azalmasına yani uteroplasental yetersizliğe neden olur. Karbonmonoksit ise plasentayı geçerek fetüsün oksijen miktarının düşmesine yol açar” diye konuştu ve sigaranın diğer zararlarına da değindi.

BÜYÜMEDE GERİLİĞE YOL AÇAR…

“Rahim içi büyüme kısıtlılığı görülür, bebek kilo alamaz. Fetal büyümede geriliğe yol açar.Anne karnında gebelik haftasına göre düşük tartılı doğumlar gerçekleşir.Doğumsal anomaliler görülür.Gebelik düşük doğumla sonuçlanabilir.Akciğerlerin gelişimi bozulur.Erken membranrüptürü yaşanır yani, anne adayının daha doğum başlamadan amniyon kesesi yırtılır, suyu gelir.Plasental sorunlar oluşur.Yenidoğan döneminde ani bebek ölümü sendromu görülür.Anne sütü az salgılanır, bebek beslenemez.Bebek sık enfeksiyon geçirir” diyen Dr. Yıldız, şunları kaydetti:

“Gözde irritasyon, kuruluk, görmenin etkilenmesi ve görmede bulanıklık yapabilir.Sigara dumanı solunum yollarını tahriş ederek, solunum yollarını döşeyen epitel hücrelerin, siliaların işlevini bozar.Solunum yollarının yapısı bozulduğu için solunum yolu enfeksiyonlarına yatkınlık görülür.Solunum sisteminde üst solunum yolu enfeksiyonları, alt solunum yolu enfeksiyonları, hırıltı, reaktif hava yolu hastalığı, astım, astım atakların tetiklenmesi, solunum yollarında kuruluk, öksürük atakları, gece öksürükleri ve orta kulak enfeksiyonu riski artar.”

EVDE SİGARA İÇMEYİN!

Çocukları sigaranın zararlı etkilerinden korumak için bazı önerilerde bulunan Yıldız, “Evin hiçbir bölümünde ya da yakınlarında sigara içilmemeli, içilmesine izin verilmemelidir. Arabada cam açık olsa bile sigara kullanılmamalıdır. Kreşlerde, bakım evlerinde, anaokullarında, okullarda ve çocukların zaman geçirdiği yerlerde sigara içilmediğinden emin olunmalıdır. Sigaranın içilmediği ve çocukların sigara dumanına maruz kalmayacağı mekanlar tercih edilmelidir. Çocuklar erken yaşlardan itibaren sigaranın zararlı etkileri konusunda bilinçlendirilmelidir” diye konuştu.

busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 28.02.2018 11:39
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SigaraçocuklarGebelikSiagaraBebekÇocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Bölümü’nden Doç. Dr. İsmail Yıldız
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