Daha çok renkleriyle bilip istediğimiz bir bitki kantaron... Fiziksel olarak iyileştiriciliği yanında ruhsal sıkıntılara da çözüm olan bu mucizevî bitkinin yararları saymakla bitecek gibi değil. Aktar Abdullah Yakar, kantaron bitkisinin nelere iyi geldiğini, nerelerde yetişip bulunduğunu anlattı.

SARI, KIRMIZI VE MAVİ RENKTE BULUNUYOR

Kantaron bitkisinin sarı, kırmızı ve mavi çeşitleri olduğunu ifade eden aktar Abdullah Yakar, bu bitkinin ülkemizde de yetiştiğini ve kendiliğinden yetişebildiğini söyledi. Kantaronun genellikle yaprakları ve çiçeklerinin kullanıldığını dile getiren Abdullah Yakar, bu bitkinin hangi sorunlara iyi geldiğini de anlattı.

Aktar Abdullah Yakar, “Kantaron, dâhili kullanımında idrar arttırıcı ve kurt düşürücü, yatıştırıcı ve ağrı kesici özelliktedir. Mide rahatsızlıklar, ülser ve gastritte çok faydası görülür. Sinir sistemine karşı çok etkilidir. Sakinleştirici özelliğe sahiptir. Uykusuzluğa karşı çok faydalıdır. Harici kullanımında yara ve yanık tedavisinde çok faydalı ve etkili sonuçlar verir” diyerek kantaronun nelere iyi geldiğini dile getirdi.

HARİCEN DE KULLANILABİLİYOR

Kantaron bitkisinin diğer faydalarından bahseden Abdullah Yakar, “Çocukların gece altını ıslatmalarını önler. Gece korkusu ve psikolojik rahatsızlıklarda etkili bir tedavi edicidir. Hafif dozlu depresyonlarda pozitif etkileri vardır. Bununla beraber safra kesesi ve karaciğer için faydalıdır. Hepatit hastalığına iyi gelir. Vücuttaki virüsleri yok eder. Ağrı kesici özelliği vardır. Konuşma bozukluğunda faydalıdır. Göğsü yumuşatarak öksürüğü kesmeye yardımcı olur. İshali keser, iştah açar. Gebelik esnasındaki kusmalara iyi gelir. Haricen kullanıldığında çok güçlü bir yara iyileştiricidir. Çarpma veya yaralanmadan kaynaklanan ezik, bere, şişkinliklerde ve bel, sırt ağrılarında, romatizmalarda kantaron bitkisinin yağı çok faydalıdır. Güneş yanıklarına iyi gelir. Kırmızı kantaron da diğer kantaronlarla aynı etkilere sahiptir. Yanı sıra hazmı kolaylaştırır, ateş düşürür ve iştah açar” şeklinde konuştu.



Antidepresan ilaç, sakinleştirici ya da doğum kontrol hapı kullanan kişilerde kantaron kullanımının yan etki yapabileceği uyarısında bulunan aktar Abdullah Yakar, bu kişilerin kantaronu doktor bilgisi ve kontrolü dâhilinde kullanmaları gerektiğinin altını çizdi.

MUTLU SARIGÜL