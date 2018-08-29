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Şifa arayanlar İspendere İçmeleri’ne akın ediyor

Malatya’nın sağlık turizmine büyük katkı sağlayacak olan İspendere İçmeleri’nde bir taraftan çalışmalar devam ederken, diğer taraftan da şifa arayan vatandaşlar şifalı sulara akın ediyor. İspendere İçmeleri’ne ilk kez gelen vatandaşlar, artık her yıl geleceklerini belirtiyor.

Şifa arayanlar İspendere İçmeleri’ne akın ediyor

Malatya’nın sağlık turizmine büyük katkı sağlayacak olan İspendere İçmeleri’nde bir taraftan çalışmalar devam ederken, diğer taraftan da şifa arayan vatandaşlar şifalı sulara akın ediyor. İspendere İçmeleri’ne ilk kez gelen vatandaşlar, artık her yıl geleceklerini belirtiyor.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 11:40
Şifa arayanlar İspendere İçmeleri’ne akın ediyor

Battalgazi Belediyesi tarafından İspendere İçmeleri’nde sürdürülen çalışmalarda yavaş yavaş sona geliniyor. Türkiye’de geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında eğitim üssü konumuna kavuşması için titiz bir çalışma yürütülen İspendere İçmeleri, sürdürülen çalışmaların tamamlanması ile birlikte bölgenin şifa merkezi olacak.

Sağlık Bakanlığı Tıbbi Değerlendirme Kurulu tarafından hazırlanan raporda, İspendere İçmeleri'nin özelliği bakımından kükürt, bikarbonat ve karışık termomineralli özellikleri içerdiği belirtiliyor. İspendere şifalı suyunun ayrıca ısıtılarak banyo kürü yapılması halinde, romatizmal, eklem ve yumuşak doku hastalıklarında, kronik bel ağrılarında, ortopedik operasyonlar, beyin, sinir cerrahisi sonrasında uzun süre hareketsiz kalınma durumlarında, spor yaralanmalarında, nörolojik rahatsızlıklarda tamamlayıcı tedavi olarak uygulanabilme özelliğine sahip olduğu da hazırlanan raporda belirtiliyor.

Sağlık Bakanlığı Tıbbi Değerlendirme Kurulu ayrıca suyun bikarbonat içermesi nedeniyle, içilmesiyle mide ve bağırsak hastalıkları ve üriner yolu taş olgularında tamamlayıcı tedavi olarak uygulanabileceğini ifade ediyor.

Malatya’nın yanı sıra çevre illerden de çok sayıda ziyaretçinin geldiği şifalı içme sularında Battalgazi Belediyesi tarafından yapılan çevre düzenlemesi de vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor. Başkan Selahattin Gürkan’ın girişimleri ile başlanan İspendere Şifalı İçmeleri alanı, ziyarete gelen vatandaşların hem sağlık bulacağı hem de gün boyu aileleri ile oturup dinlenebileceği bir alan olarak tasarlandı.

İl dışından gelen vatandaşların uzun süre konaklayabilecekleri mekanların da bulunduğu alan, yapılan çalışmaların tamamlanması ile bölge Malatya’nın sağlık turizmine ciddi anlamda katkı sunacak. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
şifaIspendere Içme Suyu
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